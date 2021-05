Serie A : Andrea Pirlo limogé par la Juventus, Massimiliano Allegri de retour

La Juventus de Turin ne continuera pas l’aventure avec Andrea Pirlo une année de plus. Le club italien a annoncé le limogeage de l’ancien milieu de terrain jeudi 27 mai. Massimiliano Allegri, déjà à la tête de la Juve entre 2014 et 2019, lui succède.

La valse des entraîneurs continue en Europe. Après Zinédine Zidane, c’est au tour d’un autre club mythique d'annoncer le départ de son entraîneur. La Juventus a décidé de se séparer d’Andrea Pirlo, nommé l’été dernier et qui n’a pas répondu aux attentes en finissant à une décevante quatrième place en Serie A, laissant échapper le titre pour la première fois depuis neuf ans.

Thank you for everything, @Pirlo_official!