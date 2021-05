Zinédine Zidane quitte son poste d'entraîneur du Real Madrid

Après une saison sans le moindre titre, la première depuis plus de dix ans pour le club madrilène, le Français a décidé de quitter ses fonctions.

Comme pressenti ces derniers jours, Zinédine Zidane ne sera plus l'entraîneur du Real Madrid l'année prochaine. C'est ce qu'a annoncé le club espagnol, jeudi 27 mai, dans un communiqué (en espagnol). L'ancien champion du monde, trois fois vainqueur de la Ligue des champions en tant que coach, quitte ainsi pour la deuxième fois la "Maison Blanche", qu'il a entraînée entre janvier 2016 et mai 2018, puis entre mars 2019 et mai 2021.

Zidane avait déjà quitté le navire madrilène après une troisième victoire d'affilée en Ligue des champions au printemps 2018. Cette fois-ci, l'ancien international français (108 sélections, 31 buts) s'en va après une saison sans le moindre titre, la première depuis 2009-2010 pour le mythique club espagnol.

Un deuxième passage mitigé

Revenu aux commandes de l'équipe première en mars 2019, après neuf mois de pause, Zinédine Zidane avait repris un Real Madrid orphelin de Cristiano Ronaldo, qui avait du mal à trouver un nouveau souffle après le départ de son attaquant vedette.

Si les Merengues ont remporté le championnat d'Espagne en 2020, leur premier sacre en championnat depuis 2017, le bilan a été plus mitigé sur la scène européenne, avec une élimination prématurée en huitièmes de finale face à Manchester City la saison dernière, et une défaite face à Chelsea cette année en demi-finale (1-1, 0-2).