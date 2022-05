Liga : Benzema égale Raul comme deuxième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid

Chaque mois ou presque, Karim Benzema entre un peu plus dans l’histoire et la légende du Real Madrid. Après ses exploits en Ligue des champions ces dernières semaines, contre le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City, après avoir récupéré juste avant le coup d'envoi de la rencontre face à Levante, jeudi 12 mai, le trophée de joueur du mois, Benzema est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, à égalité avec Raul. Il a inscrit son 323e but à l’occasion de son 603e match avec les Merengues.

Le stade Santiago-Bernabéu a attendu la 20e minute de la rencontre entre le Real et Levante, en clôture de la 36e journée de Liga, pour célébrer son buteur français. Sur un centre de Vinicius venu de la gauche, Benzema a marqué de la tête le deuxième but de son équipe dans ce match, lui permettant de revenir à hauteur de Raul, auteur de 323 buts en 741 matchs avec le Real entre 1994 et 2010.

Raúl Benzema



323 goles de blanco pic.twitter.com/hChub0cn7t — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 12, 2022

Benzema aura donc mis moins de treize ans, depuis son arrivée en 2009 à Madrid, pour rejoindre Raul avec qui il aura joué une saison. Au cours de l'exercice 2021-2022 en cours, le Français avait déjà dépassé Carlos Santillana (290 buts) et Alfredo Di Stefano (308 buts) au classement des buteurs de l’histoire du Real. Cristiano Ronaldo, qui occupe la tête de ce classement, est très loin devant, avec 450 buts.

Benzema pas loin de son 324e but

La soirée aurait même pu être encore plus belle pour Benzema, qui est passé tout proche d’un 324e but à la 68e minute de jeu. Sur le coup, le buteur du Real a éliminé le gardien adverse avant de servir Vinicius pour le deuxième but du Brésilien, qui a terminé la rencontre avec un triplé. Six minutes plus tard, Benzema a cédé sa place et obtenu l’ovation du stade Santiago-Bernabéu, une nouvelle fois témoin d’une grande performance.

Ce dernier en est désormais à 44 buts et 15 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues. Il est également le meilleur buteur de Liga, de très loin, avec 27 réalisations. Benzema réalise la meilleure saison de sa carrière, et aura encore trois matchs pour améliorer ses statistiques. À Cadix ce week-end puis contre le Celta Vigo pour la dernière journée de Liga. Avant la finale de Ligue des champions, très attendue, le 28 mai prochain.