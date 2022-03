Real Madrid - PSG : auteur d'un triplé, un immense Karim Benzema a éclipsé Kylian Mbappé

Ce mercredi 9 mars devait être la soirée de Kylian Mbappé. C'était écrit. De fait, elle l'a été pendant près d'une heure de jeu face au Real Madrid, en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Déjà seul buteur à l'aller, il avait ouvert le score (39e) pour montrer la voie au PSG. Mais il a été éclipsé par Karim Benzema, auteur d'un triplé renversant pour qualifier son équipe en quarts de finale de la C1 (3-1).

"KB9" a pris la lumière du stade Santiago-Bernabéu pour ne plus la rendre, laissant le PSG dans l'obscurité. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, le Français est le phare offensif de la Maison blanche malgré ses 34 ans. Il l'a encore prouvé mercredi soir au terme d’une performance qui fera date.

"Il aurait dû dégager, tout simplement"

Il a tout changé en allant chercher tout seul son premier but, celui de l'égalisation. En bon capitaine, il a montré l'exemple en poussant Gianluigi Donnarumma à commettre une erreur fatale lors d’une relance. Après un service de Vinicius, "Benzegoal" a trompé le portier italien et a redonné espoir au peuple madrilène. "A partir de cette action, tout a changé dans le stade", a reconnu l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino sur Canal+, à l’issue de la rencontre, tout en affirmant que Benzema avait commis une faute sur le portier parisien. "Il n’y a rien, c’est un pressing. Il veut attendre, il attend, il perd le ballon et derrière, il y a but. Il aurait dû dégager, tout simplement", lui a répondu, sûr de son coup, le buteur, également sur Canal +.

Le reste appartient à l'histoire, à ces moments irrationnels que les près de 60 000 spectateurs de Santiago-Bernabéu raconteront pendant des années. Après un deuxième but sur un subtil ballon de Luka Modric (76e), Benzema a remis ça juste après l’engagement (78e) d'un extérieur du pied logé près du poteau gauche de Donnarumma.

Cette réalisation a envoyé tout Madrid au septième ciel mais surtout en quarts de finale de la Ligue des champions. "C'est un leader, c'est le capitaine, c'est lui qui nous montre le chemin, la voie comme il l'a fait aujourd'hui", a réagi, admiratif, son coéquipier Eduardo Camavinga au micro de RMC Sport. Il nous a mis trois buts, il nous a sauvés, c'est Karim." "C'est un fantastique leader, un fantastique avant-centre, a loué pour sa part son entraîneur Carlo Ancelotti sur Canal+. Je suis très heureux de ce qu'il fait et de son attitude."

Il a martyrisé Marquinhos dans les airs

Elle a rejailli sur ses coéquipiers pour renverser complètement la situation. Même s'il a dû attendre une heure de jeu pour trouver le chemin des filets, Karim Benzema a pesé tout au long de la rencontre sur la charnière centrale parisienne. Il a décoché une première frappe instantanée de l'intérieur du pied droit, à 25 mètres du but, finalement détournée magnifiquement par Gianluigi Donnarumma (25e). Puis il a fait vivre un enfer à Marquinhos dans le domaine aérien (35e, 65e), sans réussite malgré les frissons qui ont parcouru les supporters du PSG.

Karim Benzema = oldest player to score a hat-trick in the #UCL era (34 years, 80 days) pic.twitter.com/B0k9aCuZzX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 9, 2022

Son triplé est le troisième de sa carrière en Ligue des champions après ceux contre Auxerre en 2010 (4-0) et Malmö en 2015 (8-0), le premier à signer un coup du chapeau contre le Paris Saint-Germain dans un duel à élimination directe en C1. Il continue d'inscrire son nom dans les livres d'histoire, notamment celui pourtant bien rempli du Real Madrid. Avec 309 buts, il a dépassé mercredi la légende Alfredo di Stefano (308) pour monter sur le podium des meilleurs buteurs de la Maison blanche derrière Raul (323) et Cristiano Ronaldo (450).

"Il a montré pourquoi il devait gagner le Ballon d’or"

"Je crois que c'est l'un des plus grands joueurs du monde, le meilleur 9 peut-être avec Lewandowski en ce moment. Je crois qu'il a montré pourquoi, peut-être, il devait gagner le Ballon d'or cette année, clamait Thibaut Courtois au micro de RMC Sport. C'est un très grand joueur, un vrai capitaine, il a amené l'équipe vers la victoire avec ses buts et avec sa classe." En 30 rencontres (toutes compétitions confondues) cette saison, le Français cumule 30 buts et 12 passes décisives.

Mercredi soir, sur les coups de 23 heures, il n'a alors plus été question de Kylian Mbappé. Le natif de Bondy a certes été fortement applaudi lors de la présentation des équipes, mais Karim Benzema a, lui, vu son nom être scandé par tout un stade. Si les deux meilleurs attaquants français devaient être réunis sous le maillot merengue la saison prochaine, rien ne dit que la star soit le plus jeune des deux.