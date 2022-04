DIRECT. Chelsea-Real Madrid : choc au sommet entre le tenant du titre et les Merengues... Suivez le quart de finale aller de Ligue des champions

L'affiche Chelsea-Real Madrid est, sur le papier, l'affrontement le plus attendu de ces quarts de finale, mercredi.

Ce match sera incontestablement la plus belle affiche des quarts de finale de la Ligue des champions, mercredi 6 avril. Chelsea, tenant du titre, retrouve le club détenteur du record de trophées remportés (13) dans l'histoire la C1, le Real Madrid.

Ces deux prétendants au titre, qui ont éliminé respectivement Lille et le PSG au tour précédent, se retrouveront près d'un an après leur dernière confrontation en demi-finales, où Chelsea l'avait emporté (1-1, 2-0) avant de s'adjuger le titre. Un souvenir pas si lointain, qui pourrait peut-être fournir un petit avantage psychologique aux Blues sur la Casa blanca.

Les Blues gardent le cap, le Real en recherche de régularité

Cela sera toujours bon à prendre dans le contexte dans lequel se trouve actuellement le club anglais. Dans la tourmente depuis près d'un mois et demi en raison de l'encadrement de l'activité du club par le gouvernement britannique dans le cadre de sanctions prononcées contre le Kremlin, les Blues assurent garder le cap et leur "bonne humeur", selon les termes de l'entraîneur Thomas Tuchel. Et pour l'heure, les résultats se confirment. Le collectif anglais reste redoutable, comme il a pu le prouver face à Lille en huitièmes de finale (2-0, 2-1).



Si la régularité sera l'une des forces de Chelsea, seul club à avoir d'ailleurs remporté ses deux confrontations en huitièmes, elle pêche un peu du côté du Real, comme lors du clasico perdu 4-0 mi-mars contre Barcelone. Mais l'équipe de Carlo Ancelotti compte sur son inégalable expérience européenne, sur sa carte maîtresse Karim Benzema, auteur d'un triplé en 17 minutes contre le PSG en huitièmes (0-1, 3-1), et sur son gardien Thibaut Courtois, ancien de Chelsea, dans une forme exceptionnelle.