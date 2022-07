Trophée des Champions : "Quand vous êtes l'entraîneur du PSG, vous avez plus de pression qu'ailleurs", confie Christophe Galtier avant son premier match officiel

C’est reparti pour une saison de football ! Et comme chaque année, le coup d’envoi est donné par le Trophée des Champions, cette "supercoupe" de France, entre le champion de Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe de France de la saison précédente. Cette année, les Canaris nantais affrontent donc le PSG sur la pelouse de Tel-Aviv, en Israël, à partir de 20 heures heure française. Mais ce match, c'est surtout la première sortie officielle du nouveau coach de Paris, Christophe Galtier.

>> Ligue des champions, vestiaire, mercato… Les défis qui attendent Christophe Galtier au PSG

Et pas besoin de tourner autour du pot, il le sait, les lumières sont braquées sur lui. "Evidemment, quand vous êtes l'entraîneur du Paris Saint-Germain, vous avez plus de pression qu'ailleurs", concède d'ailleurs l'intéressé. Tout le monde l’attend : les supporters parisiens, évidemment, mais aussi ses dirigeants et ses joueurs. Et le nouvel entraineur du PSG n’est pas du genre à fuir les évidences : "C'est un club qui a l'habitude de gagner des trophées. Ça serait très intéressant pour tout le monde, et même moi, sur un plan personnel, de démarrer par une victoire et de remporter ce trophée."

De là à dire qu'il subit une pression particulière ? "Non, elle existe, elle est permanente", assure Christophe Galtier, qui se dit "heureux d'entraîner ce groupe-là, très fier de voir les joueurs qui composent ce groupe", "concentré et déterminé".

La patte Galtier déjà visible ?

Cela fait un mois, à peine, que Christophe Galthier est dans son nouveau costume. Mais déjà, il a mis sa patte, sur et en dehors du terrain. Il y a bien sûr ce nouveau système de jeu, à trois défenseurs, et aussi une nouvelle approche du vestiaire. "Le coach nous a montré cet aspect humain, cet aspect entre les joueurs, le staff. C'est des bonnes choses qui vont nous apporter, surtout dans une longue saison", raconte le capitaine des Parisiens, Marquinhos.

Le joueur brésilien "espère que ça va bien commencer avec un titre". Mais trophée ou pas ce soir, Christophe Galtier est entré dans une nouvelle dimension. Et même s’il savait à quoi s’attendre, c’est quand même un sacré changement pour lui.

"C'est plutôt une nouvelle vie pour moi que pour le groupe. J'observe, j'écoute et après j'échange. Ce sont de grands joueurs, j'en étais convaincu et j'en suis encore plus convaincu quand je les ai en face parce qu'ils ont un grand respect de leur métier." Christophe Galtier à franceinfo



Et jusqu’ici, tout va bien pour Christophe Galtier : quatre victoires avec le PSG en autant de matchs de préparation. Mais les choses sérieuses commencent maintenant.