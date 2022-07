Trophée des champions : voyage à Tel Aviv, première pour Galtier, le retour de Nantes… Ce qu'il faut savoir sur l’édition 2022

Le Paris Saint-Germain et le FC Nantes s'affrontent dimanche soir au Bloomfield Stadium de Tel Aviv pour la 27e édition du Trophée des champions.

C'est le match qui marque traditionnellement la reprise d'une nouvelle saison. Le PSG et Nantes se disputent le 27e Trophée des champions, dimanche 31 juillet, à Tel Aviv (Israël), quelques jours avant le premier match du calendrier de Ligue 1. Une première sortie officielle pour le PSG de Christophe Galtier, champion en titre, face à des Canaris, vainqueurs de la dernière Coupe de France, et prêts à garnir leur armoire d'une nouvelle coupe. Franceinfo: sport fait le point sur ce qu'il faut savoir avant la rencontre.

Un an après, retour à Tel Aviv

Le Trophée des champions fait son grand retour en Israël. Un an après l'édition 2021 qui avait vu Lillois et Parisiens croiser le fer déjà à Tel Aviv, le Bloomfield Stadium accueille à nouveau la rencontre en cet été 2022. Depuis sa première édition à l'étranger, à Montréal en 2009, la compétition a voyagé sur tous les continents, ou presque. Après la cité canadienne, elle a successivement posé ses valises en Tunisie, au Maroc, aux Etats-Unis, au Gabon, en Chine, en Autriche, et donc en Israël ces deux dernières saisons.

Un déplacement qui a suscité une petite polémique, pour la destination trop éloignée du sol français. Le groupe de supporters nantais de la Brigade Loire a ainsi décidé de ne pas se rentre en Israël suivre son club, citant un "choix de conviction" face à une "vision mercantile".

Grande première pour Christophe Galtier

Ce sera l'une des attractions de la rencontre. Dimanche soir, Christophe Galtier va prendre pour la première fois place sur le banc du PSG en match officiel. Après quatre victoires en autant de matchs amicaux, le technicien de 55 ans est face à son premier test sous les couleurs parisiennes. Club le plus titré dans la compétition (10 victoires), le PSG reste sur un revers contre Lille lors de l'édition 2021.

Ambitieux, Christophe Galtier a coché ce rendez-vous parmi les objectifs et ne vise rien d'autre que la victoire, comme il l'assurait dans un entretien à L'Equipe le 15 juillet dernier : "Il y a trois titres nationaux, nous devons les gagner. Il faut battre des records et, avec modestie, je vais être honnête : je suis venu à Paris pour tout gagner". Il pourra compter sur deux de ses recrues estivales, Vitinha et Nordi Mukiele.

Nantes retrouve les sommets français

Trois mois après la finale de la Coupe de France, Nantes va goûter à un nouveau match au plus haut niveau. En s'adjugeant leur premier trophée depuis 2001 en dominant l'OGC Nice au Stade de France le 7 mai dernier, les Canaris se sont offert le droit de disputer un huitième Trophée des champions, le premier depuis 2001 également.

▸ Antoine Kombouaré s'exprime avant le déplacement à Tel Aviv pour le Trophée des Champions, dimanche, face au @PSG_inside.#PSGFCN I #TDC2022 — FC Nantes (@FCNantes) July 29, 2022

Cet été là, les Nantais, auréolés de leur titre en Ligue 1, avaient surclassé Strasbourg à la Meinau (4-1). Vingt-et-un ans plus tard, les hommes d'Antoine Kombouaré vont tout faire pour jouer un mauvais tour aux Parisiens, qu'ils ont battus en février dernier lors du dernier affrontement entre les deux clubs (3-1).

Avec Lionel Messi, un trophée toujours plus international

À 35 ans, Lionel Messi va découvrir une nouvelle compétition. Arrivé à Paris à la fin de l'été dernier, après l'édition 2021, l'Argentin sera cette fois du voyage en Israël. Sa présence devrait apporter une nouvelle exposition à la rencontre, qui joue justement un rôle d'étendard à l'international pour le football français.

L'arrivée du septuple Ballon d'or dans la capitale a déjà permis d'attirer de nouveaux contrats de diffusion internationaux pour la Ligue 1, en Inde et au Vietnam par exemple, qui avaient cessé de retransmettre le championnat français. Dimanche soir, le match entre Paris et Nantes sera diffusé dans plus de 170 territoires (contre 141 en 2017).