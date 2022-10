PSG-OM : un Classique alléchant, éclipsé par le désordre parisien

Le Paris Saint-Germain accueille l'Olympique de Marseille au Parc des Princes, dimanche, en clotûre de la 11e journée de Ligue 1. Mais les enjeux sportifs du Classique sont presque devenus secondaires cette semaine tant l'atmosphère autour du club parisien est de plus en plus suffoquante...

"C'est un putain de sommet et on n'en parle pas." Visiblement agacé par l'actualité extra-sportive agitée autour du PSG ces derniers jours, Christophe Galtier a appelé les médias à "recentrer le débat sur le foot" lors d'une conférence de presse, vendredi 14 octobre, avant le choc face à l'Olympique de Marseille au Parc des Princes, dimanche (20h45).

"C'est un sommet du championnat, on est invaincus dans toutes les compétitions, Marseille vient de gagner ses deux matchs en C1. Ce que j'ai envie de vous dire, en fait, c'est que vous [les journalistes] ne parlez jamais de football, a argumenté le coach parisien. On n'est que sur l'extra foot, quoi que je puisse vous dire". Si la position de Christophe Galtier se comprend, difficile de ne pas évoquer le climat autour du PSG, entre les envies de départ supposées de Mbappé ou les révélations de Mediapart sur l'armée numérique du club.

Mardi, le club de la capitale a d'abord pris de plein fouet les rumeurs faisant état d'un mal-être de Kylian Mbappé. Un peu moins de cinq mois après sa prolongation en grande pompe au Paris Saint-Germain, le cas du génie français a encore fait couler beaucoup d'encre. A tel point que le conseiller football du PSG Luis Campos a été contraint de venir éteindre l'incendie en niant les envies de départ de son joueur. "Pour moi, c’est clair que Kylian Mbappé restera faire son contrat au PSG", a-t-il réagi, mardi, à quelques minutes d'un match de Ligue des champions décisif contre Benfica (1-1). Un répit de courte durée.

Kylian Mbappé, buteur lors de PSG-Benfica, le 11 octobre 2022. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Le lendemain, après une performance honorable de Mbappé, élu homme du match contre les Portugais, une nouvelle polémique a mis le feu au poudre. En cause, des informations de Mediapart révélant l'existence d'"une armée numérique" chargée par le PSG de s'en prendre à des personnalités sur les réseaux sociaux entre 2018 et 2020. Parmi elles, certains de ses joueurs, dont Kylian Mbappé. Malgré le démenti du club, l'émoi créé par cette nouvelle a largement suffi à éclipser le choc de dimanche soir.

Des enjeux sportifs de premier plan

Pourtant ce Classique a tout ce qui faut pour faire des étincelles. Alors que la machine parisienne ralentit sur le plan sportif avec trois matchs nuls consécutifs, l'OM se porte plutôt bien. Le club vient d'enchaîner deux succès en Ligue des champions contre le Sporting (4-1, 0-2), une première depuis la saison 2011-2012. Malgré une défaite surprise contre Ajaccio (1-2) en Ligue 1, samedi dernier, la méthode d'Igor Tudor semble faire ses preuves, en témoigne la complémentarité d'Alexis Sanchez et Amine Harit en attaque.

"Il est clair qu'on va bien après cette victoire en Ligue des champions. Les garçons sont heureux, confiants, motivés. On sait que ça sera un match difficile mais on est dans une bonne période, qui dure depuis un moment." Igor Tudor, entraîneur de l'OM en conférence de presse

Troisièmes à trois points de leurs rivaux, les Phocéens, qui n'ont gagné qu'une seule fois en douze ans au Parc des Princes (la dernière fois en 2020 sur un but de Florian Thauvin), ont donc une vraie chance de recoller au classement. Mais attention à ne pas s'enflammer... On l'oublie presque mais le PSG est toujours invaincu cette saison et le retour de Lionel Messi, absent depuis le match aller contre Benfica, pourrait bien être le début d'une éclaircie dans le ciel parisien. Quoiqu'il en soit, ce Classique, avec cette atmosphère pesante, sera un premier tournant dans la course au titre.