PSG : Neymar, une nouvelle blessure en forme de malédiction

Blessé encore une fois à la cheville dimanche lors du match de Ligue 1 contre Lille, le meneur de jeu brésilien doit livrer une nouvelle course contre la montre pour tenter de disputer le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

A force, difficile de ne pas y avoir une forme de malédiction. Pour la cinquième fois depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar est blessé dans cette période si cruciale de février-mars, là où le destin européen se joue. Touché à la cheville droite, dimanche 19 février face à Lille, le Brésilien est de nouveau victime d'une entorse, au même pied que lors de sa première blessure, le 25 février 2018.

La seule année où le numéro 10 de la Seleçao n'a pas été blessé durant cette période, c'était en 2020, année marquée par le Covid qui avait mené le club parisien en finale de la Ligue des champions. Il engage une énième course contre la montre pour tenter d'être rétabli pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions à Munich. Il lui reste dix-sept jours.

2018 : la première grave blessure, l'origine du mal

Un premier gros coup dur. Alors au sommet de son art, "Ney" connait une grave blessure lors du quart de finale de la Coupe de France contre l'OM, le 25 février 2018. Un Classique qui venait entrecouper les deux rencontres de Ligue des champions contre le Real Madrid en huitièmes de finale. Victime d'une fracture du cinquième métatarse et d'une entorse à la cheville droite, le Brésilien doit être opéré, l'écartant des terrains pendant trois mois. En conséquence, il ne prend pas part au match retour qui entérine l'élimination de son équipe face aux Madrilènes (3-1).

2019 : la rechute

Auteur d'un début de saison canon avec cinq buts et deux passes décisives en six matchs de Ligue des champions, le milieu de terrain offensif semblait parti sur de bonnes bases lors de la saison 2018-2019. Mais à trois semaines du huitième de finale aller contre Manchester United, Neymar rechute contre Strasbourg en Coupe de France, le 23 janvier. Une blessure similaire à celle de l'année passée, au niveau de son pied droit, qui l'empêche de disputer la double confrontation contre les Mancuniens. Le PSG doit se passer de sa star brésilienne et est éliminé au même stade que la saison précédente dans un scénario rocambolesque au match retour.

2021 : l'adducteur cède

Remis de ses blessures à la cheville, Neymar voit le sort s'acharner sur son physique et ses rendez-vous avec la Ligue des champions. En raison d'une lésion à l'adducteur gauche lors d'un match de Coupe de France (une fois de plus), le 10 février, le meneur de jeu brésilien doit déclarer forfait pour la double confrontation contre son ancien club, Barcelone. Une absence cette fois-là secondaire, tant le PSG et Kylian Mbappé, auteur d'un triplé face aux Catalans, écrasent le Barca 4-1 au Camp Nou. Egalement absent au retour (1-1), le Brésilien rate une nouvelle fois une échéance décisive avec les Parisiens, cette fois sans conséquence.

2022 : la cheville gauche lâche à son tour

Le milieu offensif connait une troisième déchirure à ses chevilles avant un huitième de Ligue des champions. Après deux grosses blessures contractées à celle de droite, c'est d'une entorse à celle de gauche dont le Brésilien souffre après un match face à Saint-Étienne, le 28 novembre 2021. Pas totalement remis, mais néanmoins de retour le 15 février pour une rencontre cruciale, il débute face au Real Madrid sur le banc à l'aller pour délivrer une passe décisive (victoire 1-0), avant de sombrer avec ses coéquipiers au retour (3-1).

2023 : la cheville droite tourne encore

Pendant quarante-sept minutes, le Parc des Princes a retrouvé le Neymar virevoltant du début de saison. Face à Lille, quatre jours après avoir subi face au Bayern Munich (0-1) en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, Neymar avait retrouvé des ailes et une position de numéro 10 derrière Kylian Mbappé et Lionel Messi. Passeur et buteur, il a fini sur une civière, après un contact avec le capitaine Benjamin André où sa cheville droite a tourné au moment de revenir au sol. Grimaçant, le Brésilien est "victime d'une entorse", selon le communiqué du PSG, et a passé une IRM qui "ne révèle pas de fracture". La durée de son absence sera déterminée dans les jours à venir, une fois que sa cheville aura dégonflé et qu'un bilan ligamentaire pourra être réalisé.