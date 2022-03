Real Madrid - PSG : plus qu'une désillusion, une défaite totale

Au rayon des éliminations humiliantes, où se rangera celle subie à Santiago-Bernabéu ? Après deux campagnes réussies en Ligue des champions (une finale et une demi-finale), le Paris Saint-Germain a connu une nouvelle sortie de route précoce, dès les huitièmes de finale, en s'inclinant chez le Real Madrid (1-3, après le 1-0 de l'aller) mercredi 9 mars alors qu'il avait fait une bonne partie du chemin vers le prochain tour.

Paris s'est écroulé après avoir dominé son adversaire pendant 150 minutes, tout en menant avec deux buts d'avance. La boulette de son gardien Gianluigi Donnarumma à l'heure de jeu a ouvert la porte à une déferlante blanche, qui a martyrisé le PSG lors des trente dernières minutes, inscrivant trois buts, tous par Karim Benzema. Mais bien au-delà de l'élimination humiliante liée au scénario du match, le club de la capitale a subi une défaite qui aura de lourdes conséquences sur son avenir.

L'échec de Pochettino et de la stratégie sportive

Le rendez-vous est déjà donné à l'été prochain, la saison est comme terminée. Il n'y a plus de compétition européenne, plus de Coupe de France à aller chercher et un titre en Ligue 1 ne fera vibrer personne. C'est même la moindre des choses quand on a 13 points d'avance sur le deuxième à onze journées de la fin du championnat. "La suite de la saison va être très difficile, la C1, c'est l'objectif du PSG depuis des années et tout le monde le sait, les supporters vont être énervés. On le sait", a déclaré Mauricio Pochettino au micro de Canal +.

Après une telle déroute, le technicien argentin ne devrait pas s'éterniser dans la capitale. Sauf surprise, il y vit ses derniers mois, lui qui y avait posé ses bagages en janvier 2021 sans jamais s'y installer, dormant à l'hôtel et multipliant les aller-retours avec l'Angleterre, où sa famille réside. S'il a mené le PSG à quelques coups d'éclats inattendus, contre le Barça et le Bayern, l'objectif était de faire mieux en C1 après la finale perdue à l'été 2020. La greffe n'a jamais pris et il n’a jamais su imprimer son style durablement, surtout cette saison, où son équipe a balbutié son football.

Il y avait encore de quoi nuancer les critiques à l’égard de son équipe grâce à sa faculté à hausser son niveau de jeu lors des soirs qui comptent en Ligue des champions. Face au Real mercredi soir, Pochettino disposait de tous ses meilleurs joueurs. Ça n’a pas suffi. Sa part de responsabilité dans le désastre est difficilement quantifiable, mais une chose est sûre : ça n’a pas marché avec lui non plus.

Paris apparaît toujours marqué par le traumatisme de la remontada, alors que cinq années se sont écoulées. La large refonte de son effectif (il ne reste plus que six joueurs déjà présents en 2017) n’a pas permis de cicatriser la plaie. L’accumulation de stars n’était pas le bon remède.

Des adieux avant l'heure avec Mbappé

De plus, mercredi soir, le PSG a sans doute dit adieu au seul joueur qui l’éloignait de la médiocrité cette saison. Déjà envoyé au Real Madrid depuis de longs mois, Kylian Mbappé, dont le contrat expire en juin, a fait un grand pas de plus vers un départ de la capitale. L’attaquant des Bleus, qui a marqué les deux buts de son équipe dans la double confrontation face à Madrid, était parti pour marquer de son empreinte ce moment fort de la saison européenne. Pourtant, c’est la désillusion de son équipe que l’on retiendra. Il pourra même se dire qu’il a perdu ce match uniquement parce qu’il est à Paris, où, quoi qu’on fasse, on finit toujours par être rattrapé par l'irrationalité.

Maintenant que la blessure est rouverte et que la saison 2021-2022 n’a plus d’intérêt, c’est la stratégie des propriétaires du PSG qui est remise en question. Pour les investisseurs du Qatar, la réussite de leur club phare apparaissait cruciale à huit mois de la Coupe du monde organisée dans l'Emirat. Perdre dès les huitièmes de finale de C1 avec une équipe menée par un trio Mbappé-Neymar-Messi, ça fait tache. Après 11 années passées à chasser le rêve de soulever la “coupe aux grandes oreilles”, l’impatience pourrait se transformer en résignation.