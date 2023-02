Ligue des champions : le PSG éteint et logiquement battu par le Bayern Munich, mais toujours en vie en huitièmes de finale

Dominés par le champion d'Allemagne, les Parisiens ont fini par plier (0-1), mardi, et ont attendu trop longtemps pour emballer la rencontre. Score identique, mais en faveur de l'AC Milan à domicile face à Tottenham dans l'autre 8e de finale.

Paris n'a pas brillé, mais a évité le pire. Dans son choc crucial face au Bayern Munich, en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, le PSG s'est incliné par la plus petite des marges au Parc des Princes (0-1), mardi 14 février, sur un but de son ancien rejeton Kingsley Coman (54e). Le sursaut ardemment attendu n'est pas venu, mais l'espoir est encore permis, à trois semaines du match retour en Bavière.

La preuve, le PSG a montré dans les vingt dernières minutes de jeu qu'il était capable de donner des sueurs froides à l'arrière-garde bavaroise, à l'image du carton rouge reçu par Benjamin Pavard en toute fin de match (90e). Remplaçant car "trop juste" d'après son entraîneur Christophe Galtier, Kylian Mbappé a failli tout changer après son entrée en jeu à la 57e minute. Après avoir buté sur Yann Sommer dans un duel (73e), l'international français a cru égaliser en reprenant victorieusement un centre en retrait de Nuno Mendes (82e) mais ce dernier a été signalé hors-jeu par la VAR.

Pas de bavure avant la Bavière

Sans ce réveil tardif, les joueurs parisiens étaient partis pour rendre l'une de leurs plus pâles prestations offensives de la saison. Il aura fallu attendre plus de 70 minutes pour assister à la première vraie occasion, celle de Kylian Mbappé. Symbole de cette soirée timide, la première période n'a accouché que d'un seul tir parisien, sur un coup franc mal tiré par Lionel Messi juste avant le retour au vestiaire (45e).

5 - Paris a perdu 5 de ses 11 rencontres toutes compétitions confondues en 2023 (5 victoires, 1 nul), c'est déjà plus que sur l'ensemble de l'année 2022 (4 en 46 matches). Impuissant. #PSGFCB pic.twitter.com/jt1L937zvo — OptaJean (@OptaJean) February 14, 2023

Les plus pessimistes remarqueront que, pour la première fois de son histoire en Ligue des champions, Paris n'a pas réussi à marquer le moindre but lors d'un huitième de finale. Mais, d'autres noteront surtout le sursis que s'est accordé cette équipe, à la peine en 2023, avec déjà quatre défaites en seulement onze matchs. Sur le parvis du Parc des Princes, la plupart des supporters s'attendaient à une correction sévère. Il suffisait de tendre l'oreille pour saisir la crainte de la foule avant le match : "3-0 Bayern ce soir, si je dois être honnête", "on n'est vraiment pas optimistes".

Pourtant, à mi-course, Paris est toujours en vie et n'a qu'un seul but à remonter chez son adversaire. En 2020, les joueurs de la capitale avaient réussi à s'en sortir après une défaite en huitième de finale aller face à un club allemand, renversant le Borussia Dortmund au retour (à domicile certes). Cette rencontre avait alors servi de déclic et le Paris Saint-Germain avait réussi à tracer sa route jusqu'en finale.