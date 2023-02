DIRECT. Ligue des champions : au bord de la crise, le PSG joue très gros en 8e de finale aller face au Bayern. Suivez le match avec nous

Ce qu'il faut savoir

Dans le dur en Ligue 1, éliminé de la Coupe de France, bousculé par ses propres supporters... C'est un euphémisme que d'écrire que le Paris Saint-Germain n'aborde pas son 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, mardi 14 février à 21 heures, avec toute la sérénité que nécessite ce type de rendez-vous. Mais le retour sur la pelouse de Kylian Mbappé pourrait un peu, voire beaucoup, changer les choses. Suivez la rencontre dans notre direct.

Kylian Mbappé remplaçant. L'attaquant star du PSG, revenu de blessure, sera sur le banc mardi au coup d'envoi, a annoncé son entraîneur Christophe Galtier. "Kylian, il est disponible et il sera sur le banc de touche", a déclaré le technicien au micro de Canal+. "Je sais à quel moment il peut rentrer, il y a des limites par rapport à son retour très prématuré, mais il est en bonne santé, il a bien digéré les séances de travail qu'il a pu avoir. Mais évidemment qu'on a un temps de jeu limité, il y a une prise de risque mais elle est automatiquement calculée. On verra aussi en fonction du scénario du match", a-t-il ajouté.

Le Bayern Munich se prépare au retour de Mbappé. Par sa seule présence à l'entraînement, le triple buteur de la finale de la Coupe du monde a déjà interrompu la spirale morose dans laquelle était piégée son équipe. "Je dois préparer mon équipe comme s'il était sur le terrain. On est préparés pour différents scénarios et forcément, ça change un peu les choses concernant notre approche. Mais on ne changera pas tout s’il venait à jouer", reconnaît Julian Nagelsmann, le coach du Bayern Munich.

Un PSG endormi. Samedi, à l'issue du naufrage de son équipe sur la pelouse de Monaco, Presnel Kimpembe est allé trouver un mégaphone pour parler aux supporters mécontents du club de la capitale. "Ne nous lâchez pas, on a encore besoin de vous. On va se remobiliser dans le vestiaire, faire les choses comme il faut et on va se bouger mardi." Malmenée depuis le début de l'année, l'équipe de Christophe Galtier traverse une mauvaise passe : elle vient de perdre deux matches de rang, en championnat contre Monaco donc (3-1), et avant cela à Marseille (2-1) en Coupe de France.

Un Bayern invaincu depuis mi-septembre. La forme est clairement du côté des Bavarois, avec trois victoires consécutives en championnat, dont ils sont toujours leaders. Les Allemands, dont la dernière défaite toutes compétitions confondues remonte à cinq mois, ont aussi remporté leurs six matchs de phase de groupes de cette Ligue des champions. Mais en interne aussi, l'ambiance s'est dégradée : un conflit autour du licenciement d'un membre du staff oppose notamment le gardien Manuel Neuer, capitaine blessé jusqu’à la fin de saison, et le club bavarois, rapporte So Foot.

Comme on se retrouve. Pour battre le PSG, Munich compte beaucoup... sur deux anciens du club de la capitale : Kingsley Coman, qui avait inscrit le but vainqueur de la finale de C1 entre les deux équipes en 2020 (1-0), et Eric Maxim Choupo-Moting, finaliste malheureux cette année-là. L'année suivante, le PSG avait pris une revanche éclatante en quarts de finale (3-2 à l'aller, puis 0-1 au retour), avec deux matches éblouissants de Neymar en particulier.