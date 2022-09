Polémique sur les déplacements du PSG : les personnalités doivent "avoir accès à une formation sur les enjeux climatiques", insiste un économiste

"Il faut que les personnalités aient accès à une formation accélérée sur les enjeux climatiques, qu'ils comprennent l'importance d'un tel sujet", a estimé mardi 6 septembre sur franceinfo Pierre Rondeau, spécialiste en économie du sport à propos de la polémique sur l'utilisation d'un jet privé par le Paris Saint-Germain pour se rendre à Nantes. Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, a ironisé lundi 5 septembre, en conférence de presse, expliquant étudier la possibilité de "se déplacer en char à voile". "On a montré du doigt le PSG, mais il ne faut pas oublier que tous les clubs en France prennent l'avion pour des déplacements très courts", ajoute l'économiste, appelant à des "incitations" à prendre le train.

franceinfo : Sur la forme, que pensez-vous de cette réponse de Christophe Galtier et de ce rire de Kylian Mbappé ?

C'est malvenu, c'est mal fait, c'est mal amené au niveau de la forme d'ironiser sur cette question ô combien importante des enjeux climatiques, d'autant plus que le PSG tente d'ores et déjà de faire beaucoup d'efforts en matière d'action environnementale.

"Là, nous avons le sentiment que l'entraîneur Christophe Galtier et son joueur se fichent des problématiques environnementales, ironisent et prennent de haut ce sujet." Pierre Rondeau, économiste du sport sur franceinfo

Ils en rigolent et c'est là-dessus qu'il faut souligner la chose. Le problème n'est pas tant que le PSG ait pris l'avion car on sait que le club discute avec la SNCF pour organiser des déplacements. Le problème est vraiment la façon dont Christophe Galtier a considéré ce sujet qui pour lui n'est pas important et qui fait même sourire. L'équipe de communication du PSG n'avait sans doute pas anticipé cette question et pas prévu une telle polémique. Sur le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que les personnalités aient accès à une formation accélérée sur les enjeux climatiques, qu'ils comprennent l'importance d'un tel sujet. Il faut que ces représentants publics prennent conscience de ces sujets et du fait qu'il faut le mettre en avant médiatiquement.

Sur le fond, des déplacements du PSG en train seraient-ils possibles à mettre en place ?

Si on fait la comparaison avec le reste de l'Europe, on a des exemples de clubs espagnols et britanniques qui organisent quelquefois des déplacements en train et lorsque c'est fait, ils le mettent énormément en avant. Cela peut donc se faire et c'est techniquement possible. Cependant, il faut bien comprendre à quel point ça peut amener beaucoup de questions d'organisation qui se traduiront pas des coûts économiques. Cela nécessiterait des coûts d'organisation, d'accueil, des coûts de sécurité. Un club comme Paris qui se déplace, ça amène des foules et les foules exigent de la sécurité.

Ce que l'on pourrait néanmoins accélérer, c'est la mise en place d'incitations économiques à la réduction de l'empreinte carbone, par exemple via une dotation en droits TV. Il faut rappeler que 68% des déplacements des clubs professionnels se font en avion. On a incriminé le PSG, mais beaucoup de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 prennent l'avion pour des trajets parfois très courts. Donc, s'il y avait une incitation à ce que tous les clubs et aussi des clubs moins côtés, moins réputés, prennent le train, on pourrait améliorer les choses. C'est vers une incitation globale qu'il faut aller, et non pas seulement critiquer et taper sur les doigts du PSG.

Avez-vous le sentiment que le monde du sport fait déjà des efforts en matière de transition écologique, de sobriété ?

On pourrait taxer cela de "greenwashing" mais depuis quelque temps, la Ligue de football professionnel a entamé des partenariats avec différentes associations à but environnemental. Très récemment, il y a eu des discussions qui ont été faites au sein des ministères des Sports et de l'environnement pour trouver des solutions de sobriété, de transition énergétique et environnementales. Il y a des points qui sont mis en avant à travers ce qu'on appelle la "licence club" et la dotation des droits TV sur des investissements en matière de transition énergétique, notamment sur les émissions de carbone au sein des stades de foot. Il y a des choses qui sont faites lentement, mais des discussions sont déjà en cours. De plus en plus de clubs prennent conscience de la nécessité de la transition énergétique et écologique. Ce n'est pas seulement pour des questions d'image et de communication, mais aussi pour des questions de coûts au niveau de l'énergie.