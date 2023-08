Ligue 1 : Kylian Mbappé non retenu par le PSG pour affronter Lorient, Neymar forfait

L'attaquant français et le Brésilien seront pas présents avec le club de la capitale pour la 1ere journée de Ligue 1, samedi.

Une arrivée de renom, mais trois cadres absents. Alors que l'arrivée d'Ousmane Dembélé a été officialisée quelques heures plus tôt, Kylian Mbappé, Neymar et Marco Verratti n'ont pas été retenus dans le groupe du PSG pour le premier match de la saison de Ligue 1 contre Lorient, samedi au Parc des Princes (21h). L'attaquant français, en conflit avec le PSG et mis à l'écart par sa direction, n'a pas été retenu, tout comme Marco Verratti, annoncé sur le départ, alors que Neymar est forfait, a annoncé le club.

Le capitaine de l'équipe de France est privé d'entrainement avec l'équipe première depuis qu'il a annoncé son intention de rester à Paris jusqu'au terme de son contrat en juin 2024 sans toutefois vouloir le prolonger. Il n'a ainsi disputé qu'une seule des cinq rencontres de préparation des Parisiens et n'avait pas été convié à la tournée d'avant-saison au Japon et en Corée du Sud. Neymar a lui demandé officiellement à quitter le PSG, selon une information de France Bleu Paris.

Verratti également non-convoqué

L'Italien Marco Verratti, cadre historique de l'ère qatarie et lui aussi considéré désormais comme transférable, n'a pas non plus été convoqué pour la venue de Lorient. En ce qui concerne Mbappé, les positions des deux camps sont totalement figées, deux mois après le déclenchement du bras de fer : Paris souhaite vendre Mbappé d'ici la fin du mercato, le 1er septembre, si celui-ci refuse de prolonger, alors que le champion du monde 2018 a indiqué n'avoir nulle intention de partir dès cet été.

Sans Mbappé ni Neymar, l'attaque parisienne devrait être totalement expérimentale face aux Merlus. L'entraîneur Luis Enrique devrait titulariser trois recrues dans le secteur offensif, le Sud-Coréen Lee Kang-In, le Portugais Gonçalo Ramos et l'Espagnol Marco Asensio.