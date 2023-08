Football : qui est Gonçalo Ramos, le nouvel avant-centre du PSG ?

L'attaquant portugais est arrivé du club de Benfica, lundi, et est appelé à jouer un rôle important au sein du club champion de France.

Un grand espoir du football européen pour remplacer son "Golden Boy", voilà le pari tenté par le Paris Saint-Germain. Le PSG a annoncé lundi 7 août la signature de Gonçalo Ramos, attaquant en provenance du Benfica. Le Portugais de 22 ans sera amené à renforcer un secteur offensif orphelin de Lionel Messi et qui s'attend à perdre Kylian Mbappé, dont le départ de la capitale semble être l'option la plus plausible. S'il n'offre pas le même profil, Gonçalo Ramos devra alimenter la colonne de buts parisienne et confirmer un début de carrière riche en promesses.

Un avant-centre complet

Paris a visiblement ciblé le type de joueur qui manquait à son effectif jusque-là, et qui lui fait défaut depuis plusieurs saisons déjà : un vrai attaquant de surface. Gonçalo Ramos est un finisseur, un danger permanent quand il se situe près des buts adverses. Auteur de 27 buts toutes compétitions confondues la saison passée (deuxième meilleur buteur du championnat portugais), Gonçalo Ramos est habile des deux pieds comme de la tête. S'il n'est pas un dribbleur-né, il n'en est pas moins un joueur efficace dans la construction du jeu offensif de son équipe, notamment par ses qualités de remise et de déviation.

Car la neuvième recrue de l'été parisien n'est pas qu'un buteur exclusif. Le natif de l'Algarve, à l'extrême pointe sud du Portugal, ne sera pas sans rappeler un autre ancien attaquant adoré du Parc des Princes, Edinson Cavani. Capable d'évoluer en pointe comme en soutien d'un autre attaquant – ce fut le cas à Benfica en 2021-2022 aux côtés de Darwin Nuñez avant le départ de l'Uruguayen vers Liverpool –, Gonçalo Ramos ne rechigne pas à l'effort pour le collectif. Travailleur, notamment au pressing (il figure dans les 4 % des attaquants ayant effectué le plus de tacles la saison passée dans les cinq grands championnats), il est aussi tout sauf égoïste, avec 12 passes décisives en 2022-2023. Son profil a tout pour bien s'adapter au système en 4-3-3 que semble vouloir imposer le nouveau technicien parisien, Luis Enrique.

Un produit du Benfica et du football portugais

Gonçalo Ramos va vivre sa première expérience loin du Portugal et du Benfica. L'attaquant est un pur produit du club lisboète, référence en Europe notamment pour les joueurs offensifs, qu'il a rejoint dès ses 12 ans. Avec les Aigles, Gonçalo Ramos a vite gravi les échelons jusqu'à intégrer le groupe professionnel en 2020-2021 et devenir incontournable quelques mois plus tard. La suite logique d'un espoir identifié depuis longtemps, performant en Youth League, la Ligue des champions des centres de formation, ou avec les sélections de jeunes du Portugal. Il fut notamment meilleur buteur de l'Euro U19, en 2019.

Ses débuts chez les grands ont été tout aussi saisissants. Buteur et passeur décisif dès sa première sélection en novembre 2022 contre le Nigeria, il vit sa première titularisation en huitième de finale de la Coupe du monde contre la Suisse le 6 décembre dernier, reléguant la légende Cristiano Ronaldo sur le banc. Brillant, il signe un triplé et une passe décisive.

La frappe surpuissante de Gonçalo Ramos pour l'ouverture du score du Portugal contre la Suisse, lors du huitième de finale de la Coupe du monde de football, le 6 décembre 2022 à Lusail (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Un potentiel encore à affiner

Si le PSG n'a pas hésité à miser gros sur le joueur portugais, il n'était pas pour autant sa cible numéro un au poste d'attaquant. Le champion de France a fait face à des échecs sur d'autres pistes plus référencées, ou plus coûteuses. Gonçalo Ramos a beau avoir disputé 25 matchs de Ligue des champions, il n'en reste pas moins un talent qui reste à polir. Hormis son triplé retentissant lors du Mondial, il n'a jusque-là disputé que peu de très grandes rencontres, de celles auquel le PSG prétend. Et il lui faudra en montrer plus dans les matchs à enjeu en championnat, lui qui n'a jamais marqué contre le FC Porto ou Braga, les deux principaux rivaux de Benfica en Liga Portugal. Soit précisément le type d'affrontements dans lesquels Paris n'a pas été flamboyant la saison passée.

Ramos après Kang-In Lee ou Manuel Ugarte, et un an après Vitinha, Nuno Mendes ou Hugo Ekitike... Paris s'assure la signature de joueurs au talent reconnu mais qui doivent encore confirmer au plus haut niveau. Au Portugais désormais de franchir un nouveau palier au sein d'un candidat européen en pleine reconstruction après la fin du projet Lionel Messi, et celle quasi actée autour de Kylian Mbappé.