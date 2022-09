Le PSG publie puis supprime une vidéo de son déplacement en avion à Lyon

Deux semaines après la polémique sur "les chars à voile", le Paris Saint-Germain a pris l'avion pour un trajet Paris-Lyon, dimanche, et a diffusé sur Twitter un clip pour Qatar Airways, son sponsor maillot. Le club a effacé son tweet après une réprimande du ministre des Transports.

Les voyages du Paris Saint-Germain continuent de soulever la polémique. Le PSG a publié dimanche 18 septembre sur son compte Twitter une vidéo montrant les joueurs parisiens se rendre à Lyon en avion. Un déplacement par les airs alors que la capitale des Gaules est à moins de deux heures de train de Paris, et qui n'a pas manqué de faire réagir deux semaines après la polémique du "char à voile".



Une vidéo a été publiée le 18 septembre par Paris Saint-Germain sur son compte twitter montrant les joueurs prendre l’avion de Paris pour rejoindre Lyon. (COMPTE TWITTER DU PSG / CAPTURE ÉCRAN)



Le clip promotionnel, destiné à mettre en avant le sponsor maillot du club et accompagné du texte "De Paris à Lyon avec Qatar Airways", montrait les joueurs parisiens avant et pendant leur vol pour Lyon. Le ministre en charge des Transports, Clément Beaune, a commenté ce tweet reprenant le début d'une célèbre formule latine : "Errare humanum est, perseverare diabolicum", soit "L'erreur est humaine, persévérer [dans son erreur] est diabolique".





Si la passion entre clubs de football et jet privés ne date pas d'hier et n'est pas l'apanage du PSG, ce mode de transport extrêmement polluant fait grincer des dents à l'heure où la sobriété énergétique est mise en avant par le gouvernement.

Le bus du club attendait les joueurs à Lyon

Dans la vidéo postée par le PSG dimanche, on remarque aussi que les joueurs montent dans un bus aux couleurs du club. "Ils ont également leur bus qui est à Lyon qu’on voit très bien sur la vidéo, ils pourraient le prendre pour rentrer sur Paris. C’est dingue", s’est indigné par exemple l’association "Uni-Vert Sport". La pratique est courante chez les clubs professionnels : le car fait le voyage à vide, tandis que les joueurs prennent l'avion, et il ne sert qu'à faire l'aller retour entre l'aéroport et le stade.

Le Paris Saint-Germain, dans l'embarras, a par la suite effacé ce contenu du réseau social. Il y a deux semaines, le club de la capitale s'est retrouvé sous le feu des critiques pour ses modes de déplacements. Le club avait choisi de prendre l'avion pour se rendre à Nantes le 3 septembre, et le patron de TGV-Intercités avait interpellé le club sur la possibilité de faire ce voyage en train. La polémique s'était intensifiée après un trait d'ironie de Christophe Galtier sur le recours aux "chars à voile" pour les déplacements du club. L'entraîneur avait par la suite reconnu "une blague de mauvais goût".

Le PSG avait de son côté indiqué négocier depuis "plusieurs mois" avec la SNCF pour assurer certains déplacements. "Nous étudions à chaque déplacement la meilleure opportunité de déplacement à travers de nombreux critères (coût, temps de trajet, sécurité, ordre public, heure de la journée, lieu du match, accessibilité du stade et la protection de l'environnement)", expliquait le club dans un communiqué. L'horaire tardif de la rencontre contre Lyon, comme contre Nantes, et la question de la récupération semblent une nouvelle fois avoir remporté la mise face à l'urgence climatique.