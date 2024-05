Direct PSG-Dortmund : Paris doit renverser le Borussia... Suivez et commentez la demi-finale de Ligue des champions

Le PSG au pied du mur. Six jours après sa défaite à Dortmund en demi-finale aller de Ligue des champions (0-1), le Paris Saint-Germain reçoit les Allemands au Parc des Princes avec un objectif simple : s'imposer pour se qualifier en finale de Ligue des champions, quatre ans après celle perdue face au Bayern Munich. Pour les Parisiens, la mission est la suivante : s'imposer par deux buts d'écart pour se qualifier directement. Une différence d'une seule unité enverrait Paris en prolongation tandis que tout autre résultat éliminerait le PSG de cette Ligue des champions.

Une demie au Parc des Princes, 29 ans après

Face au Borussia Dortmund, mardi, le PSG dispute sa quatrième demi-finale de Ligue des champions, mais ce sera la première devant son public depuis 29 ans. A l'époque, le PSG de David Ginola, Raï et George Weah recevait l'AC Milan de Paolo Maldini, Marcel Desailly et Marco Simone. Or, depuis cette rencontre (perdue) de 1995, le public parisien n'a plus assisté à une demi-finale européenne. Le PSG en a pourtant disputées deux depuis, en 2020 face à Leipzig et 2021 face à Manchester City, mais à huis clos, à cause de la pandémie. Pour ces retrouvailles, le Parc des Princes s'annonce bouillant, même si le prix des places s'est envolé.

Une défense à recomposer, une attaque à retrouver

Alors que le PSG n'alignait sa défense type (Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes) que pour la troisième fois de la saison au match aller, Luis Enrique doit déjà revoir sa copie. Le coach du PSG a perdu Lucas Hernandez, sorti blessé lors du match aller et victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Indisponible pour de longs mois, l'international français devrait être remplacé par Lucas Beraldo au poste de défenseur central gauche. A moins que Luis Enrique ne privilégie l'expérience de Danilo Pereira ou de Milan Skriniar. En attaque, pas d'absence annoncée mais un problème à régler toutefois : celui de l'inefficacité criante des Parisiens au match aller.

Dortmund rêve de retrouver Wembley

Vainqueur de la Ligue des champions en 1997, le Borussia Dortmund a également disputé une finale en 2013, à Wembley. Or, la mythique enceinte londonienne sera le théâtre de la prochaine finale de Ligue des champions, le 1er juin prochain. Onze ans après y avoir perdu contre le Bayern Munich – qui espère lui aussi y revenir... –, le Borussia Dortmund rêve donc d'une revanche à Wembley. D'autant plus que le BvB connaît une saison décevante en championnat (5e), moins d'un an après avoir perdu contre toute attente un titre de champion qui lui tendait les bras. "Si c'est nécessaire, on courra 20 kilomètres de plus. On a un gros objectif, un grand rêve. C'est de cette façon qu'on s'est hissé ici, en demi-finales de la Ligue des champions", a prévenu Edin Terzic, l'entraîneur allemand, lundi, en conférence de presse.