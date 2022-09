Affaire Paul Pogba : "Je te donne cinq jours pour tout régler", peut-on lire dans un message envoyé depuis le téléphone de Mathias Pogba

"Maintenant c'est très simple, tu vas leur faire le virement qu'ils ont demandé au plus vite", peut-on lire dans un message envoyé à Paul Pogba depuis le téléphone de Mathias Pogba. Des messages révélés par Le Parisien, dans l'affaire d'extorsion qui oppose les deux frères Pogba et que franceinfo a pu consulter vendredi 23 septembre.

>> Affaire Pogba : "un être malsain" lié au "crime organisé" et adepte de la sorcellerie... Paul Pogba visé par une nouvelle salve d'accusations de son frère Mathias

Ces messages proviennent bien, selon les informations de franceinfo, du téléphone de Mathias Pogba mais il n'est pas possible, pour le moment, d'affirmer que c'est bien lui qui en est l'auteur. Devant les enquêteurs, Paul Pogba émet des doutes : "Je ne suis pas sûr que ce soit mon frère qui les ait écrits", dit le footballeur.

Cet extrait de message mentionné plus haut fait allusion aux 13 millions d'euros réclamés au footballeur en mars 2022 par plusieurs hommes armés et en présence de deux de ses amis d'enfance, selon Paul Pogba.

"J'ai failli mourir à cause de tes dingueries"

Toujours dans les messages envoyés, on peut également lire : "Je te donne cinq jours pour tout régler [...] si c'est pas fait regarde bien les infos", menace, en majuscule, Mathias Pogba avant d'ajouter : "Sinon wallah, devant Dieu, j'appelle le daron de Mbappé et tous les médias du monde je leur raconte tout au détail". Kylian Mbappé est cette fois mentionné car Mathias Pogba assure avoir des preuves que son frère a demandé à un sorcier de marabouter le joueur du PSG : "J'ai tout ! Les photos, les sommes d'argent", assure-t-il.

Mathias Pogba reproche également à son frère d'être la cause d'agressions subies par lui et plusieurs amis d'enfance du joueur : "J'ai failli mourir à cause de tes dingueries", écrit le frère aîné actuellement en prison, incarcéré depuis samedi 17 septembre et mis en examen.

Message à l'avocate de Paul Pogba

Enfin, les enquêteurs s'intéressent à un sms envoyé par Mathias Pogba à l'avocate et agente de Paul Pogba, Rafaela Pimenta, appelée "Rafa" par le frère aîné : "Faire l'autruche n'a jamais réglé les problèmes, au contraire", écrit Mathias Pogba qui ajoute : "Tu réfléchis à comment ne pas nuire à ta propre image [...] À ta position actuelle en tant que 'femme la plus puissante du football' [...] J'irai voir tous les médias possibles, dans tous les pays possibles", menace Mathias Pogba qui affirme vouloir expliquer comment son frère s'est "impliqué dans des affaires louches avec des criminels qui ont fait couler le sang pour lui", puis comment son frère "les a trahis pour ensuite abandonner ses proches à leur sort".

Mathias Pogba accuse Rafaela Pimenta d'être la "complice" de Paul Pogba avant d'écrire : "Si vous vous obstiniez à faire les autruches, sachez que si je meurs vous aurez mon sang sur vos mains, ma mort sur votre conscience."

Des vidéos tournées avant son incarcération

Vendredi 23 septembre au matin, une trentaine de vidéos ont été publiées sur le compte Twitter de Mathias Pogba. Des vidéos dans lesquelles il revient sur toute l'affaire qui ont été enregistrées, d'après lui, avant son incarcération. Selon une source proche de l'enquête contactée par franceinfo, sa cellule a été fouillée vendredi matin et aucun matériel vidéo n'a été retrouvé sur place.

Si vous lisez ce message c'est que mon bot aura fait son travail d'envoi automatique. Ça signifie aussi que je ne suis plus en liberté, soit du fait des hommes de main de mon frère, soit du fait de la police. Donc les plaintes calomnieuses pour me faire taire auront marché. — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) September 23, 2022

Dans ces vidéos, on voit Mathias Pogba, face caméra, qui déchiffre un texte écrit sur de grandes feuilles blanches. Il revient sur les accusations déjà formulées contre son frère qu'il qualifie de "manipulateur, sournois, mauvais, égoïste" et même de "criminel". Toujours d'après lui, Paul Pogba s'est associé avec le crime organisé pour assurer sa protection au début de sa carrière avant de "leur tourner le dos sans assurer ses engagements". Depuis, Mathias Pogba assure être la cible de ces hommes, tout comme sa famille. Il évoque plusieurs agressions contre lui et contre plusieurs amis d'enfance de Paul Pogba : "Mon frère n'est pas un héros. Il n'aime que l'argent, nous sommes en danger à cause de lui", conclut-il.