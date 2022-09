Affaire Pogba : "Je vais lui faire confiance", déclare Kylian Mbappé à propos de son coéquipier en équipe de France

Kylian Mbappé était d'humeur loquace. Présent face aux médias à 24 heures de l'entrée en lice du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, l'attaquant français est revenu sur le sujet qui agite le monde du football depuis plus d'une semaine : "l'affaire Paul Pogba". Au moment où une information judiciaire a été ouverte, pour tentative d'extorision à l'encontre du joueur de l'équipe de France, Mbappé a été lui cité comme une cible présumée d'un maraboutage, organisé par Pogba à en croire son frère, Mathias. Une thèse à laquelle ne croit pas le joueur du PSG, qui explique avoir été contacté par son coéquipier en sélection à ce sujet.

A savoir si ce sordide épisode extra-sportif pourrait distendre ses relations avec Paul Pogba, Mbappé a répondu calmement : "Au jour d'aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Il m'a appelé, il m'a donné sa version des faits. Aujourd'hui, c'est sa parole contre celle de son frère."

« Je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier », Kylian Mbappé revient sur l'affaire Pogba



Suivez la conférence de presse en direct > https://t.co/3lPHWoekOf#PSGJUV pic.twitter.com/2yyjSPGVdP — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 5, 2022

Durant cette conférence de presse, Kylian Mbappé est apparu assez détendu, "détaché" même selon ses dires au sujet du cas Pogba. Le champion du monde 2018 préfère se concentrer sur les prochaines échéances, à un peu plus de deux mois de la Coupe du monde au Qatar. "Je vais faire confiance à mon coéquipier, dans l'intérêt de la sélection aussi, clame-t-il. On a une grande compétition qui arrive et je pense qu'il est déjà dans certains problèmes... Je ne pense pas que ce soit le moment d'en rajouter pour lui. On va voir comment ça se passe."

Mbappé n'élude qu'une seule question

Paul Pogba est accusé par son frère Mathias, d'avoir fait appel à un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé, ce que nie en bloc le milieu de terrain de la Juventus Turin. Franceinfo vous révélait plus tôt que Pogba avait bien contacté et "versé de l'argent" à un marabout, mais plutôt à une association humanitaire qui aide des enfants en Afrique, selon ses dires. Une version qu'il a tenue devant les enquêteurs en août dernier.

Outre le cas Paul Pogba, Kylian Mbappé n'a éludé aucune question, certaines parfois sensibles comme sa relation avec Neymar, ou le "penalty gate", rare soubresaut du début de saison du Paris Saint-Germain. Mbappé n'aura dribblé qu'une seule thématique, l'évocation du projet global du PSG, "ce n'est ni le lieu, ni le moment." Au contraire de la brûlante affaire Paul Pogba, donc.