Reportage "C'est énorme !" : la joie des supporters de l'Olympique de Marseille après la qualification en demi-finale de la Ligue Europa

Ils l'ont fait au bout du suspense et au bout de la nuit. Il est 1 heure du matin et Marseille ne veut plus s'arrêter de klaxonner. L'Olympique de Marseille s'est qualifié, jeudi 18 avril, en demi-finale de la Ligue Europa après avoir gagné aux tirs au but (4 t.a.b à 2) contre le Benfica Lisbonne.

Au milieu des fumigènes autour du stade Vélodrome, chacun tente de trouver les mots. "On est mort ! On a tout donné ! Je n'ai plus de voix", explique un supporter. "C'est clairement une saison galère, poursuit un autre. La Coupe d'Europe, ça fait du bien. Marseille et l'Europe, on ne va pas se mentir, c'est une vraie histoire d'amour."

"On a entendu le stade à l'autre bout de Marseille"

Tout le stade a vibré sur le dernier tir au but. Un moment inoubliable pour les supporters. "Le bruit du dernier pénalty de Luis Henrique, c'est incroyable, raconte un supporter. Je pense qu'à l'autre bout de Marseille, ils ont entendu le stade péter. C'est énorme !"

Qualification de l'OM au bout du suspens 4-2 dans cette séance de tirs au but, ce sera une demi-finale contre l'Atalanta Bergame !#OMSLB pic.twitter.com/utkimwPGjj — France Bleu Provence (@bleuprovence) April 18, 2024

Une victoire aux forceps avec une équipe diminuée par de nombreuses blessures, et alors que l'OM est à la peine en championnat, ce qui rend la qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa encore plus belle pour Dorian : "Franchement, il y a eu des vaillants. Ils étaient déterminés sur le terrain et c'est ce qui nous a rendus heureux ce soir. Et là, on rentre à la maison, plus personne n'a de voix, et finalement, on est heureux, on va bien dormir pour une fois."

Bien dormir et rêver d'une qualification face à l'Atalanta Bergame les 2 et 9 mai, avec pour objectif d'atteindre une finale de Coupe d'Europe pour la sixième fois dans l'histoire de l'OM.