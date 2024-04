Ligue Europa : l'OM élimine Benfica aux tirs au but et rejoint l'Atalanta Bergame en demi-finale

Une folle soirée européenne, intense, avant au moins une autre : comme il sait si bien le faire pour ce genre d'occasion, le stade Vélodrome de Marseille s'est sublimé, jeudi 18 avril, en quart de finale retour de Ligue Europa, lors de la victoire de l'OM aux tirs au but face à Benfica (1-0, 4-2 t.a.b). Une ambiance volcanique qui a donné des ailes aux joueurs de l'OM, longtemps imprécis mais finalement délivrés par Luis Henrique lors de la séance de tirs au but victorieuse.

Avant cela, Faris Moumbagna avait entretenu la flamme, en inscrivant le but de l'espoir à la 79e minute, après une longue domination stérile des Marseillais. A 1-0, l'OM n'était pas qualifié, mais plus éliminé non plus. Il ne restait qu'à finir le travail en prolongation pour aller chercher la quatrième demi-finale de Ligue Europa de l'histoire du club phocéen, mais il a fallu attendre la séance de tirs au but, où Angel Di Maria et Antonio Silva ont raté, alors que tous les tireurs phocéens ont marqué. L'OM y défiera l'Atalanta Bergame, tombeur de Liverpool.