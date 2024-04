Direct OM-Benfica : les Marseillais ont un but à remonter au Vélodrome... Suivez et commentez le quart de finale retour de Ligue Europa

Encore en vie. Mené 2-0 après 52 minutes à l'Estadio da Luz lors du match aller, Marseille est revenu au score pour se laisser de plus grandes chances de rester en Ligue Europa à l'issue du retour, jeudi 18 avril dans un stade Vélodrome bouillant. Finalement battus 2-1, les Olympiens n'ont qu'un petit but de retard au coup d'envoi et peuvent s'appuyer sur leur bonne fin de match à Lisbonne.

La victoire ou l'élimination

La suppression de la règle du but à l'extérieur a simplifié la donne des scénarios possibles. Défaits 2-1 au Portugal, les Marseillais n'ont aucun autre choix que la victoire. S'il s'incline ou fait match nul, l'OM sera éliminé en quarts de finale de Ligue Europa. En cas de succès d'un but, place à la prolongation, alors qu'une victoire plus large offrirait aux Olympiens la qualification à l'issue des 90 minutes. Les hommes de Jean-Louis Gasset savent donc ce qu'ils ont à faire : gagner.

Marseille n'y arrive plus

Après avoir démarré son mandat par cinq victoires consécutives, Jean-Louis Gasset vient d'enchaîner cinq revers de rang. Toujours face à des adversaires de renom, certes (Villarreal, Rennes, Paris, Lille et Benfica), mais la dynamique n'est pas au mieux avant d'aborder ce quart de finale retour de Ligue Europa. Motif d'espoir, le technicien sait y faire pour relancer la machine olympienne. Avant le barrage retour face au Shakhtar Donetsk, l'OM n'avait gagné aucune de ses sept précédentes rencontres.

La forteresse du Vélodrome

Une seule défaite en 21 réceptions toutes compétitions confondues, face au PSG le 31 mars : le bilan de l'OM à domicile apporte de l'espoir aux supporters avant ce match crucial. Si le Vélodrome a été le théâtre de l'élimination au tour préliminaire de Ligue des champions aux tirs au but (après une victoire 2-1 lors du temps réglementaire), il a vibré pendant toute la campagne européenne avec un nul 2-2 contre Brighton, puis des victoires contre l'AEK Athènes (3-1), l'Ajax (4-3), le Shakhtar Donetsk (3-1), puis Villarreal (4-0). L'OM a donc toujours marqué au moins trois buts sur ses quatre derniers matchs à domicile en C3 et doit rester sur ce rythme pour rejoindre le dernier carré de la compétition.