Direct Paris 2024 : la flamme olympique s'invite aux festivités du 14-Juillet à Paris

Une invitée de marque pour la fête nationale. A douze jours du lancement des Jeux, la flamme olympique passe par Paris, dimanche 14 juillet, à l'occasion du 14-Juillet. La torche va sillonner les rues de la capitale pendant deux jours. Champs-Elysées, jardin du Luxembourg, place Vendôme... "La flamme va parcourir de nombreux lieux iconiques en ce jour de fête nationale", ont souligné les organisateurs de Paris 2024 sur le réseau social X. Elle commencera son parcours par la tribune présidentielle, à 12 heures. Suivez notre direct.

La flamme sera en fin de journée sur la place de l’Hôtel de Ville. La fête nationale se terminera "avec un grand concert de l’Orchestre national de France avec en prime le feu d’artifice tiré depuis la tour Eiffel par la Ville de Paris juste après l’allumage du chaudron" vers 23h15, ont précisé les organisateurs des Jeux sur X. Voici le parcours de la flamme en détails.

Un total de 540 relayeurs sur deux jours. Parmi celles et ceux qui se transmettront la torche olympique à Paris, on retrouve deux anciennes victimes des attentats du 13-Novembre, Arthur Dénouveaux et Philippe Duperron, des sportifs comme Blaise Matuidi et Thierry Henry, et des personnalités du monde culturel, dont le danseur Hugo Marchand et le comédien Jamel Debbouze.

Le stationnement interdit sur le tracé de la flamme. Entre vendredi 13 et lundi 15 juillet, "la circulation [est] interdite une heure avant le passage de la flamme et jusqu’à dix minutes après", prévient le ministère des Transports. "Il est recommandé d’éviter de prendre la voiture dans Paris les 14, 15 et 26 juillet, et de choisir les transports en commun ou un mode de déplacement alternatif comme le vélo", ajoute-t-il, détaillant les zones à éviter dans Paris.