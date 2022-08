Ligue 1 : un an après les incidents lors du match face à l'OM, l'OGC Nice assure avoir "appris de ses erreurs"

Supporters marseillais interdits de déplacement, tribune fermée, dispositif de sécurité et de police renforcés : un an après les graves incidents ayant entraîné l'arrêt de la rencontre à l'Allianz Riviera, Nice et Marseille se retrouvent ce dimanche.

Quand vous parlez de ce match aux supporters niçois, il y a encore comme une amertume. Mais un an après, ceux qui ont vécu ce Nice - OM en tribunes sont lucides et ne cherchent pas d'excuses.

"Ca a été dur à vivre : on a vu l'escalade de la connerie, dénoncent Loïc et Christian, deux fidèles de la tribune Populaire Sud. Il y a eu une réponse entre les deux camps et ça a complètement dégénéré. Ce n'est pas le football qu'on aime voir, ni des images qu'on veut voir dans un stade". Et d'insister : "Ce n'est pas l'image que je veux donner à mon fils d'un supporter. Je soutiens l'OGC Nice depuis très longtemps et je ne cautionne pas du tout ce qui s'est passé."



Depuis ce match, le club azuréen n'est pas resté sans réponse. Il a fallu prendre des mesures concrètes et rapidement pour ne pas revivre de tels incidents. Pour Franck Caveau, qui était alors le directeur de la sécurité du club niçois, il y a eu un avant et un après ce match : "Les quatre premiers rangs du stade ont été reculés, ça a augmenté la hauteur des tribunes. On a aussi été obligés de mettre des filets anti-projections. Je sais que, pour les supporters, malheureusement, ce n'est pas très agréable, mais on n'avait pas d'autre choix. Il faut trouver des solutions pour éviter que ça ne se reproduise à nouveau", insiste-t-il au micro de franceinfo.

"On a aussi acheté des barrières anti-intrusion. On est passé à au moins 30% de plus de stadiers. On a aussi acheté quatre filets anti-projections que l'on met au niveau des poteaux de corner. Et on a surtout fait beaucoup de réunions avec les supporters pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ce type de problème", liste-t-il enfin.

"La leçon doit être retenue"

Des incidents qui avaient coûté deux points, dont un avec sursis, et trois matches à huis clos pour l'OGC Nice. Mais c'est du passé pour le président niçois Jean-Pierre Rivère, qui appelle à la sagesse avant les retrouvailles sur le terrain : "On a appris de nos erreurs pour essayer de faire en sorte de s'améliorer tous les jours un peu plus, et d'être de plus en plus performants sur cette sécurité, qui est indispensable dans les stades. Après, je pense que la leçon que nous avons pris sur ce sujet-là doit être retenue. Et j'espère que tout le monde dans le stade aura conscience que ce match-là doit être parfait."

Le contexte ne sera pas le même que la saison passée : la Tribune populaire sud de Nice est fermée pour ce match et les supporters marseillais ont été interdits de déplacement.