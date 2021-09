Incidents lors de Nice-Marseille : le match sera intégralement rejoué sur terrain neutre et sans public, un point retiré à Nice

Réunie dans un grand hôtel de Paris, la commission de discipline de la Ligue de football professionel (LFP) a rendu mercredi 8 septembre son verdict, après les évènements qui s'étaient produits à l'Allianz Riviera lors du match entre Nice et Marseille. La rencontre sera rejouée sur un terrain neutre, à huis clos. L'OGC Nice est également sanctionné d'un retrait d'un point ferme et de trois matchs à huis clos, dont la rencontre délocalisée. Côté marseillais, Alvaro Gonzalez est suspendu deux matchs ferme et Dimitri Payet d'un match avec sursis. Le préparateur physique de l'OM, Pablo Fernandez, qui avait porté un coup à un supporter niçois, est suspendu jusqu'au 30 juin 2022.