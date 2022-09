Football : imbroglio à l'OM, transferts de dernière minute... La fin agitée du mercato

C'est toujours dans les derniers jours voire les dernières heures qu'il se passe le plus de choses. Ce mercato estival 2022, qui s'est achevé jeudi 1er septembre à 23h, n'a pas échappé à cette règle en Ligue 1 de football et en Europe.

L'avenir incertain du Marseillais Bamba Dieng

C'est une dernière journée de mercato qui a connu de nombreux rebondissements pour l'international sénégalais Bamba Dieng, joueur de l'Olympique de Marseille. Les péripéties autour de ce joueur ont commencé mercredi. Bamba Dieng est sur la liste des départs prévus de l'OM. Lorient se manifeste alors pour faire venir le Sénégalais. Première bascule avec une offre supérieure du club anglais de Leeds. Le propriétaire du club anglais, Andréa Raddrizzani, est tellement confiant qu'il annonce même l'arrivée de Dieng sur les réseaux sociaux. Un jet est alors affrété mais l'avion ne quittera finalement jamais le sol anglais.

Car une nouvelle bascule intervient alors avec une troisième proposition venue de l'OGC Nice, le club voisin, et qui a les faveurs du joueur. À 19h, mercredi, l'affaire semble entendue, mais finalement, dans un ultime coup de théâtre, le club azuréen ne valide pas la visite médicale de Bamba Dieng. Le club évoque un "problème mineur" détecté au genou. L'histoire ne dit pas si cette excuse est vraie dans ce dossier complexe, mais l'attaquant sénégalais est donc toujours marseillais aujourd'hui.

Reste tout de même une possibilité pour lui, car le réglement prévoit qu'en tant que joker médical, la date limite peut être dépassée. Cela reste un camouflet pour l'OM, car Bamba Dieng était la principale valeur marchande du club. Une illustration parfaite de la frénésie qui peut s'emparer des clubs, des joueurs et des agents sur une dernière journée de mercato.

Plus de départs que d'arrivées au PSG

La tendance est au "dégraissage" dans les grands clubs de Ligue 1, à commencer par le Paris-Saint-Germain. Dans la seule journée d'hier, le club de la capitale n'a annoncé qu'une arrivée pour quatre départs. Le milieu espagnol Carlos Soler rejoint l'effectif parisien. Du côté des départs, ce qu'on surnommé le "loft" parisien, les joueurs chers devenus indésirables, est quasiment vide. L'Allemand Julian Draxler a pris la direction de Benfica, Layzyn Kurzawa et Idrissa Gueye évolueront en Angleterre, respectivement à Fulham et Everton, alors qu'Abdou Diallo, lui, file en Allemagne à Leipzig.

Une frustration tout de même pour le PSG, qui n'a pas réussi à attirer le défenseur slovaque Milan Skriniar. Son club de l'Inter Milan n'a pas cédé, et cela restera comme le principal échec de ce mercato pour le PSG qui a pourtant bien besoin de renforcer son secteur défensif. Ce mercato est, dans l'ensemble, réussi pour le club parisien avec six arrivées et pas de "bling-bling". Le transfert record de cet été revient à l'arrivée du Portugais Vitinha au milieu de terrain, avec une transaction à 40 millions d'euros.

Des montants faramineux en Angleterre

La Ligue 1 est restée modeste cet été, contrairement à la folie dépensière des clubs anglais en Permier League. Le championnat le plus riche du monde, le plus attractif, a encore une fois cassé la tirelire. Plus de deux milliards d'euros ont été dépensés en tout par les 20 clubs du championnat. On retiendra notamment deux transferts à 100 millions d'euros : Anthony, l'attaquant brésilien à Manchester United, et l'Uruguayen Darwin Nunez à Liverpool.

La Premier League a dépensé sans compter ses droits télés, très largement supérieurs aux autres championnats européens. C'est donc logiquement outre-Manche que l'on retrouve huit des dix transferts les plus onéreux de l'été.