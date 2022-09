Mercato : Paris parmi les bons élèves, Lyon peut mieux faire... Le carnet de notes des vingt équipes de Ligue 1

Près d'un mois après le début de la saison de Ligue 1, le mercato a fermé ses portes, jeudi 1er septembre, avec son lots de surprises, de paris ou de noms ronflants. Pendant trois mois, les clubs ont tenté d'ajuster leur effectif en recrutant ou en se débarrassant de leurs joueurs indésirables, pour le meilleur et parfois pour le pire.

Franceinfo: sport passe au crible le mercato des 20 clubs de l'élite en quatre catégories : réussi, on attend de voir, ils ne se sont pas renforcés et décevant.

Ils ont réussi leur mercato

Comme chaque saison, le mercato du PSG est particulièrement scruté. Cet été n'a pas fait exception, d'autant plus qu'il marquait le premier de l'ère Luis Campos, le nouveau conseiller football du club de la capitale arrivé en juin. Son recrutement a logiquement pris sa tonalité avec des joueurs français (Mukiele, Ekitike), connaissant la Ligue 1 (Renato Sanches) et jeunes avec un potentiel important à la revente (Vitinha, Fabian, Soler). Surtout, le club a réussi à dégraisser une large partie de ses indésirables (Kehrer, Wijnaldum, Herrera, Draxler, Kurzawa, Gueye). 8/10.

Le joueur du PSG Vitinha lors de la deuxième journée de Ligue 1 contre Montpellier, au Parc des Princes, à Paris, le 13 août 2022. (JEAN CATUFFE / AFP)

Mercredi 31 août, Lens a réussi le plus gros coup de son mercato en prolongeant son capitaine Seko Fofana jusqu'en 2025, pourtant très convoité. Le club artésien a donné l'impression de ne pas subir cette fenêtre de transferts. Les départs de Clauss, Doucouré et Kalimuendo ont été anticipés et ont été rapidement compensés par des profils similaires (Cabot, Abdul Samed et Openda) capables de s'inscrire dans le projet de jeu de Franck Haise. 8/10.

La marque de fabrique toulousaine n'a pas changé après l'accession en Ligue 1. Malgré son statut de promu, le TFC n'a perdu aucun de ses joueurs majeurs, conservant sa colonne vertébrale, tout en opérant quelques retouches en piochant à l'étranger. Après les bonnes pioches Van den Boomen, Healey et Ratao, le club de Damien Comolli a continué sa quête de pépites à l'étranger, à moindre prix en allant chercher le Néerlandais Dallinga, le Marocain Aboukhlal, le Suédois Zandén, le Serbe Birmancevic ou encore le Grec Tsingaras. Reste à savoir si ces paris seront payants. 7/10.

Pour le Stade rennais, les dernières heures ont changé la donne. Le quatrième du dernier championnat a donné l'impression de franchir un cap sur le marché des transferts, tout en conservant ses meilleurs joueurs (Traoré, Bourigeaud, Terrier). Le club breton a convaincu les convoités Gouiri et Kalimuendo de s'engager, tout en réglant le problème du gardien de but avec la signature de l'expérimenté Steve Mandanda. Un doute subsiste sur la charnière centrale, une nouvelle fois à rebâtir entièrement autour de Rodon, Theate et Wooh. 7/10.

Ils doivent convaincre

Certains clubs nous ont intrigués, étonnés ou parfois surpris et seul le temps dira si leurs choix ont été pertinents. Le premier nom qui vient à l'esprit est celui de l'Olympique de Marseille dont l'effectif a été extrêmement chamboulé avec 11 recrues, mais aussi les départs d'un joueur essentiel comme William Saliba et surtout du coach Jorge Sampaoli, qui a déstabilisé l'équipe. L'arrivée du Chilien Alexis Sanchez, passé par le Barça, l'Inter ou encore Arsenal, est celle qui a fait le plus de bruit, mais les meilleurs coups pourraient sur les côtés, avec l'international français Jonathan Clauss et Nuno Tavares (déjà auteur de 3 buts), très en vue en ce début de saison. 6/10.

Nuno Tavares (à gauche) avec le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria, au stade Vélodrome, le 2 septembre 2022. (SYLVAIN THOMAS / AFP)

A première vue, le recrutement de Brest avait fière allure (Lees-Melou, Slimani, Pereira Lage, Karamoko Dembélé, Mahdi Camara) mais il peine à porter ses fruits en ce début de saison. Idem à Reims où les belles prestations de Junya Ito et Folarin Balogun ne se concrétisent pas encore sur un plan comptable et la perte de Wout Faes (Leicester) ne va pas être simple à combler.

Troyes, Clermont et Auxerre ont beaucoup modifié leur effectif. L'ESTAC n'avait jamais été aussi actif sur le marché des transferts, signant onze nouveaux joueurs, dont le jeune Wilson Odobert et l'expérimenté Rony Lopes. Le promu auxerrois a accueilli de nombreuses recrues dont il est difficile de prédire le rendement en Ligue 1. L'arrivée de Benoît Costil au poste de gardien amène de l'expérience. Pour Clermont, la perte de la colonne vertébrale Hountondji-Abdul Samed-Bayo est non-négligeable. Beaucoup de paris ont encore faits à l'étranger, avec l'espoir d'un deuxième maintien consécutif. 5/10.

Ils ne donnent pas l'impression de s'être renforcés

Comme annoncé, Lille a été déplumé cet été. Exit Sanches, Botman, Celik ou encore Onana. Dans l'autre sens, Mohamed Bayo, Adam Ounas, Rémy Cabella et Jonas Martin ont posé leur valise dans le Nord. Des recrues pas forcément au niveau de leurs prédécesseurs, mais qui connaissent la Ligue 1. 4,5/10.

Le Lillois Mohamed Bayo avant la première journée de Ligue 1 contre Auxerre, au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, le 7 août 2022. (MATTHIEU MIRVILLE / AFP)

A Nice, le mercato 2022 a renié les paris sur l'avenir effectués depuis le rachat du Gym par le groupe Ineos, avec les départs de Dolberg, Gouiri ou encore Stengs. 12 recrues sont arrivées, avec plus de joueurs expérimentés (Ramsey, Schmeichel, Laborde), mais toujours cette impression de tâtonner. 4,5/10.

Le départ d'Armand Laurienté de Lorient, dans les dernières heures du mercato, était moins attendu. Le meilleur joueur des Merlus, essentiel en ce début de saison, n'a pas été remplacé. Il laisse un vide dans l'effectif de Regis Le Bris, le nouvel entraîneur novice chez les professionnels. 4/10.

En perdant Mollet et Ristic, Montpellier a perdu deux titulaires. La bonne nouvelle est d'avoir gardé Téji Savanier. Dans le sens des arrivées, trois des sept recrues ont vécu la relégation avec Saint-Etienne la saison passée (Sacko, Khazri, Nordin), ce qui n'est pas gage de sûreté. 4/10.

A Strasbourg, l'effectif a peu changé, après avoir frôlé l'Europe. Les latéraux Anthony Caci et Frédéric Guilbert ont quitté le navire, remplacés numériquement par Thomas Delaine et Colin Dagba. Cinq recrues seulement et toutes à vocation défensive. 3,5/10.

De retour en Ligue 1, Ajaccio a fait avec ses armes pour essayer de se batir un effectif au niveau de l'élite. Le club corse a fait le choix de l'expérience. Ses recrues les plus marquantes sont des joueurs de 35 ans (Mangani, Hamouma, Touzghar), des joueurs qu'on aurait peut-être retrouvés sur les pelouses de Ligue 2 cette saison. 3,5/10.

Ils terminent l'été frustrés

Pour Antoine Kombouaré, le marché des transferts n'a pas été un long fleuve tranquille. A Nantes, ce dernier a mis la pression à sa direction et fini par réussir à conserver Ludovic Blas, un dossier qui a créé des tensions jusqu'à mettre en péril la sérénité glanée grâce au récent sacre en Coupe de France. Les Canaris n'ont pas été hyperactifs sur le marché, en recrutant par retouches avec trois joueurs offensifs (Ganago, Mohamed et Guessand) et l'international français Moussa Sissoko. 4/10.

Le départ de Lucas Paqueta à West Ham change beaucoup de choses au mercato de l'Olympique Lyonnais. Le retour au club de Lacazette et de Tolisso avaient enthousiasmé le début de l'été, mais la fuite inattendue du meilleur joueur de l'équipe laisse un grand vide. Et après une saison ratée, le club rhodanien n'a pas réussi à vendre les joueurs dont il voulait se séparer (Aouar, Dembélé, Boateng). Pour jouer le haut du classement, il manque toujours un ailier, voire un défenseur central. 3,5/10.

Le Monégasque Mohamed Camara lors de la troisième journée de Ligue 1 contre Lens, au stade Louis-II, le 20 août 2022. (VALERY HACHE / AFP)

Sur la côte d'Azur, tout n'a pas été rose. A Monaco, le gros dossier concernait la succession d'Aurélien Tchouaméni, parti au Real Madrid. Si Mohamed Camara semble parfait pour le remplacer, il est arrivé trop tard, une fois la qualification à la Ligue des champions manquée. Il est aussi le seul joueur à fort potentiel, en vue d'une revente, au milieu d'un mercato sage avec seulement cinq recrues. 3,5/10.

Le groupe d'Angers a énormément bougé avec 13 arrivées. Surtout le onze de départ n'a plus du tout le même visage. Les figures historiques (Thomas, Traoré, Manceau, Mangani) et trois de ses meilleurs joueurs (Ali-Cho, Fulgini, Cabot) ont quitté le navire. Leurs remplaçants ne sont pas des cibles de premier choix, ce qui se traduit déjà par un début de saison catastrophique (2 points en cinq matchs). 2/10.