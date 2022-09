Mercato : Tchouaméni, Lewandowski, Mané, Pogba… Les dix transferts marquants du marché estival

La crise ne touche toujours pas l'Europe entière du football. Le mercato estival vient de s'achever, jeudi 1er septembre, après des mois de tractations et des centaines de millions d'euros investis. Les joueurs français ont fait partie des plus convoités, tandis que le championnat anglais, la Premier League, a dépensé sans compter. Retour, non exhaustif, sur ces transferts collection été 2022 avec les dix mouvements les plus significatifs.

Aurélien Tchouaméni, de l'AS Monaco au Real Madrid

Le premier gros transfert de l'été. Le 11 juin, l'annonce était faite : à 22 ans, Aurélien Tchouaméni quittait le Rocher pour rejoindre le Real Madrid. Excellent la saison passée avec Monaco, au point de s'ouvrir les portes de l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni a acquis une nouvelle dimension. Le voilà désormais "Galactique". Le milieu de terrain fait partie du plan pour le futur du champion d'Europe, le Real Madrid, quelques mois après l'arrivée de son compatriote Eduardo Camavinga. Le club madrilène compte énormément sur lui et lui a déjà fait de la place...

>> Le tableau complet des transferts de Ligue 1

Casemiro, du Real Madrid à Manchester United

Le Brésilien semblait être un des indéboulonnables membres du trident du milieu de terrain madrilène, référence européenne depuis le milieu des années 2010. Mais après cinq trophées de Ligue des champions glanés, Casemiro s'est laissé tenter par un nouveau défi : ramener les Red Devils au sommet du football anglais. A 30 ans, le milieu de terrain défensif débarque chez les Red Devils pour leur redonner leur lustre d'antan. Un sacré challenge.

Erling Haaland, du Borussia Dortmund à Manchester City

Les plus grands clubs se l'arrachaient, City a obtenu gain de cause. Après un début de carrière supersonique, Erling Haaland évolue désormais pour la première fois chez un cador du continent. A Manchester, l'attaquant norvégien a déjà commencé à empiler les buts (deux triplés et déjà neuf buts inscrits en cinq journées), comme à son habitude, pour cimenter la place de ténor de Premier League de la formation de Pep Guardiola. Et lui faire passer, enfin, son cap ultime : remporter la Ligue des champions.

Erling Haaland avec Manchester City lors de son triplé contre Nottingham Forest en Premier League le 31 août 2022. (OLI SCARFF / AFP)

Robert Lewandowski, du Bayern Munich au FC Barcelone

On disait le FC Barcelone fauché, au bord du gouffre financièrement. Mais en se saignant et en vendant une grande partie de ses actifs contre de l'argent frais immédiatement, le club catalan a pu conclure un des transferts les plus retentissants de l'année. Le Barça a arraché Robert Lewandowski au Bayern Munich pour en faire la nouvelle pointe de son attaque. Le Polonais ne voulait plus rester en Bavière, le voilà qui reverdit en Catalogne. Il pointe déjà à quatre buts et deux passes décisives après seulement trois journées.

Jules Koundé, du FC Séville au FC Barcelone

L'international français, devenu une référence à son poste en Espagne ces derniers mois, grimpe encore d'un échelon en passant de Séville au FC Barcelone. Jules Koundé est l'un des autres symboles du chéquier abondamment sorti ces derniers mois par les Blaugrana. Mais l'ancien Bordelais est aussi l'illustration d'une folie des grandeurs tout juste maîtrisée. En ne respectant pas les règles budgétaires fixées par la Liga, le Barça n'a pu enregistrer sa recrue que pour la troisième journée du championnat. A 23 ans, l'ancien Bordelais, qui compte déjà 11 sélections tricolores, doit franchir un cap en Catalogne.

Sadio Mané, de Liverpool au Bayern Munich

Pour pallier le départ de son artilleur en chef Robert Lewandowski, le Bayern Munich a, à son tour, surpris. Etincelant avec Liverpool, Sadio Mané découvre la Bundesliga avec le club bavarois. Le Sénégalais est loin d'être la copie conforme de son prédécesseur. Mais dans la machine offensive qu'est le Bayern sous Julian Nagelsmann, son efficacité face au but ont tout pour briller. Le défi est de taille, mais après tout, Mané est un candidat au Ballon d'or ces dernières saisons.

Sébastien Haller, de l'Ajax Amsterdam au Borussia Dortmund

Cela devait être une des belles histoires de l'été. Alors qu'il pensait avoir réussi à percer au plus haut niveau européen après une superbe saison à l'Ajax Amsterdam (11 buts en C1), Sébastien Haller allait retrouver la Bundesliga avec le Borussia Dortmund, un autre habitué des joutes européennes. Mais quelques semaines seulement après sa signature, un cancer des testicules a été diagnostiqué au Franco-Ivoirien. Une nouvelle bataille s'annonce pour le joueur formé à l'AJ Auxerre. En attendant son éventuel retour, le BvB a fait appel à un autre Français habitué du championnat allemand, Anthony Modeste.

Alexis Sanchez, libre à l'OM

Marseille retrouve la Ligue des champions, et avec elle, des moyens sur le marché des transferts. L'OM a signé pas moins de dix nouvelles recrues, sans compter les transferts définitifs de Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder. Parmi cette kyrielle de mouvements, le nom d'Alexis Sanchez saute aux yeux. L'ancien du Barça, Arsenal, Manchester United ou encore l'Inter, débarque sans avoir coûté le moindre centime en transfert. Un grand nom gratuit au Vélodrome ? Il n'en fallait pas moins pour soulever des doutes sur son niveau de jeu. Son doublé contre Brest dimanche dernier semble déjà avoir rassuré.

Alexis Sanchez a reçu un accueil festif lors de son arrivée à Marseille, le 9 août 2022. (SPEICH FR?D?RIC / MAXPPP)

Paul Pogba, libre à la Juventus Turin

De tous les internationaux français, il était celui dont l'avenir était le plus scruté. Alors que Kylian Mbappé a finalement assez vite levé le doute en prolongeant au PSG, Paul Pogba a mis fin au secret de polichinelle en signant son retour à la Juventus Turin, là où il avait explosé entre 2012 et 2016. Mais ce retour à la maison pour chasser des années compliquées avec Manchester United est loin d'être parfait. Le milieu de terrain a été victime d'une sérieuse blessure au ménisque, créant une incertitude quant à son état de forme en vue de la Coupe du monde. Sans oublier qu'il se trouve désormais pris dans la tourmente extra-sportive d'une tentative d'extorsion sur fond de conflit avec son frère Mathias.

Darwin Nunez, de Benfica à Liverpool

Comme son rival Manchester City, Liverpool s'est mis en quête d'un buteur. Les Reds ont jeté leur dévolu sur l'Uruguayen Darwin Nunez, un attaquant qui portait les couleurs de Benfica la saison passée et qui avait d'ailleurs marqué contre eux en Ligue des champions. A 23 ans, ce dernier est un des plus grands talents de sa génération à son poste, au milieu des Haaland, Mbappé et autres Vlahovic. Ses débuts en Premier League ont été mitigés car, après avoir tiré son équipe d'un faux pas contre le promu Fulham (2-2), il a été expulsé pour un coup de tête sur un joueur de Crystal Palace et n'a plus été revu depuis.