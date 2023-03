Affaire Noël Le Graët : "Quel message envoyez-vous aux victimes de discriminations en le conservant au sein de la Fifa ?", Sonia Souid interpelle Gianni Infantino

Le départ de Noël Le Graët salué par les membres du comité exécutif de la Fédération française de football et son rôle futur à la Fifa donnent "la nausée" à Sonia Souid. L'agente de joueurs professionnels accuse l'ancien président de la FFF d'harcèlement.

Des mots particulièrement forts. Après avoir livré des témoignages glaçants, à visage découvert, dans la presse, Sonia Souid est revenue, pour la première fois en détail, ce jeudi sur franceinfo sur ses accusations de harcèlement visant Noël Le Graët, ex-président démissionnaire de la Fédération française de football.

>> "Il ne m'a jamais touchée, mais le harcèlement a duré plusieurs années", assure Sonia Souid, qui envisage de porter plainte

Pour la première fois, Sonia Souid a ainsi relaté en détail un dîner survenu avec Noël Le Graët alors qu'elle avait 29 ans, décrivant ainsi des "gestes pas normaux lors d'un rendez-vous professionnel". Si les années se sont écoulées, le traumatisme semble encore bien présent chez l'agente sportive qui "espère ne jamais avoir à recroiser un Noël Le Graët" au cours de sa carrière.

Sonia Souid se dit été particulièrement "choquée" après l'annonce de la démission de Noël Le Graët de la présidence de la FFF. Elle pointe notamment du doigt "la stratégie de communication adoptée, les éléments de langage utilisés" par Noël Le Graët, mais également par les membres du Comité exécutif de la Fédération qui ont "ovationné" l'ancien dirigeant. L'agente envisage de porter plainte contre l'ancien président de la Fédération française de football.

Elle a eu l'impression que "la sortie de M. Le Graët [était] orchestrée comme s'il s'agissait d'une promotion". "J'ai eu la nausée", c'était "à la fois déconcertant et choquant", raconte-t-elle. Elle juge également "choquant" le bilan de Noël Le Graët dressé par les membres du Comex, lors de leurs différentes sorties médiatiques : "Ils n'ont parlé que des bonnes choses qu'il a faites lors de son passage à la FFF, mais il n'y a pas eu un mot pour les victimes", dénonce-t-elle.

Un rôle à la Fifa qui ne passe pas

Sonia Souid a également été outrée par le nouveau poste de Noël Le Graët, annoncé quelques heures seulement après sa démission. L'homme de 81 ans a en effet rebondi à la tête du bureau parisien de la Fédération internationale de football. Elle considère qu'en tant "qu'instance suprême du football", la Fifa "devrait adopter la politique de la tolérance zéro". "Qu'est-ce qui pourrait bien justifier le fait que M. Le Graët n'est plus, selon les conclusions de l'audit [interne diligenté par le ministère des Sports], la légitimité nécessaire pour représenter et administrer le football français compte tenu notamment de son comportement envers les femmes, mais qu'en revanche, il l'est pour représenter et administrer le football international ?", s'offusque Sonia Souid.

Elle s'adresse directement au patron de l'instance internationale, Gianni Infantino : "Quel message envoyez-vous aux victimes de racisme, d'homophobie, de sexisme et de toute forme de discriminations à travers le monde dans le football en conservant M. Le Graët au sein de la Fifa, après tout ce qui s'est passé ?", lance Sonia Souid.