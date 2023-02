À quoi sert le bureau de la Fifa à Paris, que va diriger l'ancien président de la FFF, Noël Le Graët ?

Noël Le Graët, président démissionnaire de la fédération française de football a été nommé directeur du bureau parisien de la Fifa, ce mardi. Une structure jusque-là inconnue. franceinfo vous explique son rôle.

C'est le nouveau point de chute de Noël Le Graët, le président démissionnaire de la fédération française de football, rattrapé par des accusations de harcèlement et une mission d'audit accablante.

Après avoir démissionné de ses fonctions de président de la fédération française de football (FFF), mardi 28 février, l'ex-patron du football français, âgé de 81 ans, va diriger le bureau parisien de la fédération internationale de football (Fifa).

C'est un rôle de gouvernance du football international et de représentation qui attend Noël Le Graët. Nommé par Gianni Infantino, président de la Fifa, Noël Le Graët aura pour nouvelle mission de développer le football et "de consolider les relations avec les associations membres" de la Fifa. Le bureau de Paris de la Fifa est une instance récente, inaugurée en juin 2021, en présence d'Emmanuel Macron, de Gianni Infantino et Noël Le Graët qui était encore président de la FFF.

Développement du football

Sur son site, la Fifa indique que ce bureau parisien doit aider au développement du football et servir "de base d'opérations pour l’ensemble de ses activités de développement du football". C'est le cas par exemple du programme Fifa Forward qui aide avec des moyens financiers, techniques et humains tous les pays membres de la Fifa à développer le football.

Alors que le siège de la Fifa se trouve à Zurich en Suisse, l'ouverture de cette antenne parisienne en 2021 témoignait d'une volonté de délocaliser la gouvernance de la fédération internationale de football. Onze autre antennes similaires ont été d'ailleurs aussi été ouvertes. La Fifa voulait également faire de ce bureau un symbole, puisque la capitale française a accueilli le siège de la fédération internationale entre de 1904 à 1932.

C'est au sein de bureaux situés dans un des plus beaux bâtiments de Paris, à l'hôtel de la Marine, que travaillera désormais Noël Le Graët. Un bâtiment du XVIIIe siècle sur la place de la Concorde, restauré entre 2017 et 2021 par le Centre des monuments nationaux.