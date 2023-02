Info franceinfo Noël Le Graët va annoncer sa démission de la Fédération française de football

Lors du comité exécutif prévu, ce mardi matin, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football va annoncer sa démission selon les informations de Radio France.

Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, va annoncer sa démission lors d'un comité exécutif prévu ce mardi matin vers 10 heures au siège de la FFF, a appris franceinfo de source proche, confirmant une information du journal L'Équipe.

Une large page du football français est ainsi en passe de se tourner avec cette démission attendue de l'homme d'affaires de 81 ans - dont onze de mandat -, rattrapé par les accusations de harcèlement, une mission d'audit accablante. Noël Le Graët est pointé du doigt par un rapport d'audit de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), pour "dérives de comportement", jugés "incompatibles avec l'exercice des fonctions et l'exigence d'exemplarité qui lui est attachée". Sa gestion "solitaire" du pouvoir et ses comportements sont notamment ressortis clairement.

Noël Le Graët va s'expliquer

Cette décision a beaucoup coûté à Noël Le Graët. Sa famille et certains proches du comité exécutif de la FFF ont poussé le futur ex-président de la FFF à prendre cette décision. Si Noël Le Graët va donc démissionner, il devrait ensuite, immédiatement, se défendre.

Noël Le Graët souhaite donc contester juridiquement les faits qui lui sont reprochés. Une prise de parole dans la presse est aussi attendue. Noël Le Graët compte s'expliquer publiquement pour la première fois depuis ses propos polémiques sur Zinédine Zidane, le 11 janvier dernier.

Philippe Diallo à l'intérim

Autour de la table du "ComEx" de la FFF à 10 heures, ils seront donc 13 au départ, puis 12. Malgré le caractère imprévisible de l'homme d'affaires de 81 ans, celui-ci doit prendre la parole en premier pour annoncer son départ à deux ans de la fin de son troisième mandat, qualifié "de trop" par beaucoup aujourd'hui. De plus en plus isolé ces dernières semaines, rattrapé par des accusations de harcèlement et plusieurs dérapages, il a été mis en retrait depuis le 11 janvier après ses propos polémiques sur Zinédine Zidane.

Convaincu par ses proches de jeter l'éponge, Noël Le Graët prévoit de plaider son bilan à la tête de l'institution et de "défendre son honneur". C'est le vice-président de la FFF, Philippe Diallo, qui assurera l'intérim jusqu'en juin 2023 et la prochaine assemblée générale de la fédération. Il avait déjà assuré l'intérim depuis la mise en retrait de Le Graët.