Démission de Noël Le Graët : "La bonne décision pour la FFF et pour lui-même", réagit Amélie Oudéa-Castéra

Dans une déclaration à l'AFP, mardi, la ministre des Sports a exprimé sa satisfaction quelques heures après la démission du président de la Fédération française de football.

Après plusieurs mois de tourmente, Noël Le Graët a présenté sa démission, mardi 28 février, lors du comité exécutif de la Fédération française de football. Une décision saluée par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, dans une déclaration à l'AFP. "C'est la bonne décision pour la FFF et pour lui-même. J'ai confiance dans l'avenir de la 3F, dans la qualité de ses équipes et dans la capacité de ses instances à tirer les leçons des derniers mois pour en sortir plus fortes, au service du football français", a-t-elle noté au moment de la fin de son bras de fer avec le désormais ex-président de la FFF.

La Fédération de foot "va désormais pouvoir repartir de l'avant et tout mettre en oeuvre, sous la présidence intérimaire de Philippe Diallo, pour sortir de la crise avec en ligne de mire de prochaines échéances démocratiques", a ajouté la ministre des Sports.

Deux semaines plus tôt, cette dernière avait livré les conclusions de l'audit mené sur les dysfonctionnements au sein de l'instance qui n'avait pas épargné celui qui était à la tête du foot français depuis plus de onze ans. "Les dérives de comportement de M. Le Graët sont maintenant préjudiciables à l'image de la FFF et invite les instances fédérales à examiner cette situation en application des dispositions statutaires (...). Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français", tranchait ce rapport le 15 février.