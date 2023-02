Foot : sa démission, les accusations de harcèlement, la situation de Corinne Diacre... Ce qu'il faut retenir des premiers mots de Noël Le Graët

Le dirigeant de 81 ans a démissionné de son poste de président de la Fédération française de football (FFF), mardi.

Quelques heures après sa démission du poste de président de la Fédération française de football (FFF), mardi 28 février, Noël Le Graët est sorti de son silence à l'occasion d'un entretien au journal l'Equipe. Celui qui a été promu dirigeant du bureau parisien de la Fifa dans la foulée est revenu sur les derniers mois qui ont conduit à sa chute.

Une chute et des larmes

Après onze ans de mandat à la tête de la plus grande fédération de sport en France, Noël Le Graët s'en est allé par la petite porte après avoir démissionné lors de la réunion du comité exécutif de la FFF (Comex). Il est revenu sur ses derniers instants. "Certains (membres) étaient très émus. Cela m'a même étonné, dans le bon sens du terme, et touché que certains versent une petite larme. Le Comex ne m'a pas lâché, comme j'ai pu le lire", a martelé l'ancien président du club de Guingamp, pensant déjà à la suite. Il a notamment confirmé les propos de son avocat présent sur le plateau de "C à vous" sur France 5 qui annonçait vouloir saisir la justice pour "annuler" le rapport d'audit de la FFF, diligenté par la ministre des Sports, qui a précipité sa chute.

Les accusations de harcèlement balayées

Noël Le Graët est aussi visé par une enquête par le Parquet de Paris pour harcèlement moral et sexuel. Des accusations qu'il nie en bloc. "Je n'ai jamais harcelé personne, ni moralement ni sexuellement. Je suis surpris par toute cette cabale. Je ne sais pas qui est derrière, mais je finirai par le savoir. Je n'ai rien fait de mal et j'attends de voir les suites avec mes avocats."

Avant d'enchaîner sur la divulgation de conversations le mettant en cause avec Sonia Souid, une agente de joueurs avec qui il a eu affaire. "Je ne l'ai jamais agressée et je ne lui ai jamais envoyé de SMS à caractère sexuel. Donc, quelle est l'histoire ? Et qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans ? On voit bien que c'est un coup et qu'il a été monté."

Corinne Diacre, un avenir en pointillés

L'autre grande question du jour concernait la sélectionneuse de l'équipe de France féminine Corinne Diacre, fragilisée après la mise en retrait de plusieurs joueuses, dont la capitaine Wendie Renard, qui critiquent son management. Si elle connaîtra son sort le 9 mars prochain à l'occasion d'une prochaine réunion du Comex, Noël Le Graët est venu à son secours et défendu son bilan. "Corinne n'a pas perdu tant de matches que cela (8, en 72 rencontres). Elle ne fait pas pire en tout cas que certains hommes qui étaient là avant elle. Elle a connu trois défaites depuis la Coupe du monde (2019) où on a été éliminé par les États-Unis."

Seul point noir, selon l'ex-dirigeant de la FFF, la gestion du brassard de capitaine qui a été retiré à Wendie Renard lors de l'arrivée de Diacre à la tête des Bleues. Une "erreur", selon Le Graët car cela se serait déroulé "sans la prévenir et au travers de la presse."