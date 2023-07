PSG : le domicile du président Nasser Al-Khelaïfi perquisitionné

La perquisition s'est déroulée dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en début d'année, notamment pour "enlèvement" et "séquestration".

Le domicile de Nasser Al-Khelaïfi a été perquisitionné mercredi 5 juillet, a appris la direction des sports de Radio France auprès d'un porte-parole du président du PSG, confirmant une information du site d'investigation Mediapart. Cette perquisition s'inscrit dans le cadre de l'affaire dite des barbouzeries où une information judiciaire a été ouverte en janvier pour "enlèvement", "séquestration avec torture et acte de barbarie et extorsion en bande organisée", à la suite des deux plaintes déposées par le lobbyiste franco-algérien Tayeb Benabderrahmane.

>>> Le patron du PSG Nasser Al-Khelaïfi, visé par une plainte de son ex-majordome pour "travail dissimulé" et "harcèlement".

Nasser Al-Khelaïfi a été accueilli à l'arrivée de son avion mercredi après-midi par un juge d'instruction et des policiers de l'Office central de lutte contre le crime organisé. Le président du club parisien, attendu à Poissy, a signé une décharge autorisant des investigations à son domicile. "Comme prévu et conformément à la procédure régulière, le juge d'instruction a demandé plus d'informations et d'accès, qui ont été pleinement et ouvertement fournis, en coopération avec les autorités, comme cela a été le cas dès le premier jour", précise un porte-parole du président du PSG. "Pour rappel, Nasser Al-Khelaïfi est une victime dans cette affaire."

"Aucune quantité d'interviews dans les médias ou de briefings désespérés de certains des protagonistes ne changera l'état de droit ou l'issue de l'affaire, dont nous attendons avec impatience la conclusion", ajoute le porte-parole de Nasser Al-Khelaïfi.