Elon Musk déclare racheter le club de Manchester United, puis dément en évoquant "une blague"

"C'est une blague." Le milliardaire Elon Musk a démenti mercredi 17 août vouloir acheter le club de football anglais de Manchester United, quelques heures après un premier tweet devenu viral dans lequel il faisait part d'une telle intention. "J'achète Manchester United, de rien", avait d'abord déclaré le patron de Tesla et de SpaceX.



Also, I’m buying Manchester United ur welcome

Ce tweet initial est devenu rapidement viral, générant en quelques heures plus de 500 000 "j'aime" sur le réseau social. Interrogés par l'AFP, ni Tesla, ni la direction du club anglais n'avaient répondu dans l'immédiat à ce premier tweet. "Je n'ai prévu d'acheter aucun club de sport", a finalement rectifié l'entrepreneur.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.