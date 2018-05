VIDEO. Dakar et le Sénégal à fond derrière l'OM

"Aux armes ! Aux armes ! Nous sommes les Marseillais ! ", chantent les supporters sénégalais de l'Olympique de Marseille à Dakar. Le fan-club des supporters OM-Dakar, qui espèrent une victoire de son champion ce mercredi 16 mai lors de la finale de la Ligue Europa, a été créé par Adama Ndione. "Un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, en tant que fou de Marseille, il faut que je trouve un créneau qui puisse me permettre de m'épanouir en tant que Marseillais au Sénégal", précise-t-il. Par la suite, à l'aide du réseau social Facebook, le fan-club s'est agrandi est s'est développé dans toutes les régions du Sénégal.

"L'Olympique de Marseille c'est réel"

Même à Dakar, la rivalité avec les supporters du Paris-Saint-Germain reste forte. "Eux ils investissent beaucoup d'argent, alors que nous on n'a pas assez d'argent, mais on représente la France dignement", explique un supporter avant de rappeler que pour lui, "Paris c'est tragique, alors que l'Olympique de Marseille c'est réel".