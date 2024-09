Ligue Europa : Manchester United et Tottenham en favoris, Lyon et Nice en outsiders, une nouvelle formule plus ouverte... Trois questions sur la C3

La Ligue Europa reprend ses droits mercredi, avec deux représentants français en lice : Lyon et Nice.

Après le lancement du nouveau format de la Ligue des champions la semaine dernière, la Ligue Europa redémarre, mercredi 25 septembre. Sur le même modèle que la C1, avec une phase régulière de huit matchs pour chaque équipe et une poule unique, la deuxième compétition européenne propose un format inédit. Sans les équipes reversées de la Ligue des champions, la C3 semble plus ouverte. Cette saison, il n'y aura plus 32 mais 36 équipes qui se disputeront le titre.

Les équipes anglaises seules grandes favorites ?

Qui pour succéder à l'Atalanta Bergame ? Manchester United, Tottenham, l'AS Rome, la Lazio, l'Athletic Bilbao, la Real Sociedad, l'Eintracht Francfort, le FC Porto, l'Ajax Amsterdam, autant d'équipes qui peuvent prétendre remporter le trophée final. Pourtant, les clubs anglais apparaissent comme les mieux armés. Les Red Devils disposent, sur le papier, du meilleur effectif avec Marcus Rashford, Joshua Zirkzee, Bruno Fernandes ou encore Matthijs de Ligt. Les Spurs, emmenés par Heung-min Son, ont également un effectif élargi, capable d'être performant sur tous les tableaux. Cependant, ces dix dernières années, le titre n'a été remporté qu'à deux reprises par des clubs anglais.

Les maîtres de la Ligue Europa sont souvent espagnols. De l'autre côté des Pyrénées, il faudra compter sur la Real Sociedad, impressionnante l'année dernière en Ligue des champions, ainsi que sur l'Athletic Bilbao, avec le champion d'Europe Nico Williams. Les clubs romains, l'AS Rome et la Lazio, ont des arguments en leur faveur, tout comme l'Eintracht Francfort, vainqueur en 2022. En progression ces dernières années, les clubs turcs (Galatasaray, Fenerbahce et Besiktas) auront également une carte à jouer.

Quels objectifs pour l'OL et l'OGC Nice ?

L'année dernière, quatre équipes françaises (Toulouse, Marseille, Rennes et Lens, reversé depuis la Ligue des champions) avaient atteint la phase finale de la Ligue Europa. Cette année, seules deux formations de Ligue 1 sont présentes en C3. L'OL et l'OGC Nice viseront une qualification pour la phase à élimination directe. Deux ans après avoir quitté la scène européenne, les Lyonnais ont à cœur de bien figurer dans une compétition où ils ont toujours réussi à dépasser la phase de groupes, et où l'OM a atteint le dernier carré la saison dernière.

Nice peut également aspirer à une belle campagne en Ligue Europa. Avec un tirage plutôt homogène, les joueurs de Franck Haise peuvent viser la phase finale de la compétition. Pour les Aiglons, une aventure européenne serait la bienvenue. Les Niçois n'ont plus atteint les huitièmes de finale de C3 depuis 1973.

Le nouveau format va-t-il encourager les équipes à jouer la compétition à fond ?

Comme pour les clubs engagés en Ligue des champions, les équipes de Ligue Europa auront plus de matchs à disputer. Deux rencontres supplémentaires sont au programme. Les huit poules de quatre clubs sont donc mises à la poubelle pour laisser place à une poule unique, à l'issue de laquelle les huit meilleures équipes sont qualifiées directement pour les 8es de finale, celles ayant terminé entre la 9e et la 24e place passant par un barrage pour rejoindre la phase éliminatoire.

Ces dernières années, les principales formations européennes, notamment anglaises, profitaient de la Ligue Europa pour faire tourner leurs effectifs. Avec cette nouvelle formule, les ambitions des engagés changeront-elles ?

Nice-Real Sociedad, Lyon-Francfort, Fenerbahce-Lyon... Quelles dates à retenir ?

25 septembre : Nice-Real Sociedad

26 septembre : Lyon-Olympiakos

3 octobre : Lazio-Nice

28 novembre : Nice-Rangers

12 décembre : Lyon-Francfort

23 janvier : Fenerbahce-Lyon