Ligue des champions : finie la phase de poules, un nouveau barrage, un club français de plus... Ce qui change entre l'ancien et le nouveau format

La nouvelle formule de la C1 débute, mardi et s'étendra exceptionnellement jusqu'à jeudi, avec la première journée, qui verra notamment le Real Madrid et Lille entrer en lice, alors qu'un premier choc entre l'AC Milan et Liverpool aura déjà lieu.

La nouvelle saison de Ligue des champions est sur le point, mardi 17 septembre, de débuter sous sa nouvelle mouture. Exit la traditionnelle phase de poules, bienvenue à la "phase de la ligue", une sorte de championnat, et aux barrages. Plus d'équipes, plus de matchs et donc plus de chocs : voici ce qui va changer entre l'ancienne et la nouvelle Ligue des champions.

Quatre clubs de plus, dont une équipe française

Cette saison, il n'y aura plus 32 mais 36 équipes en Ligue des champions. Et parmi les quatre clubs supplémentaires, la France fait partie des bénéficiaires. En effet, une place supplémentaire revient désormais à la nation classée 5e à l'indice UEFA, dont l'équipe doit tout de même passer par un tour de qualification. Ayant distancé les Pays-Bas, la France s'est donc assuré un potentiel quatrième participant pour cette saison et la prochaine.

En plus du PSG, de Monaco et de Brest, directement qualifiés, Lille, 4e de Ligue 1 l'an passé, s'est sortie de son barrage face au Slava Prague et a donc rejoint donc les trois autres. C'est une première dans l'histoire du football français. L'Italie et l'Allemagne ont également bénéficié d'une place supplémentaire cette saison, respectivement pour Bologne (5e de Serie A) et Dortmund (5e de Bundesliga).

Adieu la phase de poules, bienvenue à la "phase de la ligue"

La principale nouveauté à retenir est la disparition de l'habituelle phase de groupes, où les quatre équipes de chaque groupe disputaient chacune six matchs. Désormais, place à une saison régulière, avec un classement unique des 36 équipes, comme un énorme championnat.

Chaque équipe disputera huit matchs (quatre à domicile, quatre à l'extérieur) contre huit adversaires différents, dont deux contre ceux de son propre chapeau. De quoi proposer forcément plus de chocs que dans l'ancien format, puisque les favoris placés dans le chapeau 1 s'affronteront d'entrée, à l'image du Manchester City-Inter dès mercredi.

A l'issue de la dernière journée, les huit équipes avec le plus de points seront directement qualifiées en huitièmes de finale. Les 12 pires équipes seront éliminées et ne seront pas reversées en Ligue Europa.

Des barrages pour accéder aux huitièmes

Au milieu, les équipes classées entre la 9e et la 24e place s'affronteront alors en barrages. Un nouveau format qui "signifie qu'il y aura plus d'enjeux jusqu'à la dernière soirée de la phase de ligue", indique l'UEFA. Ce barrage, une nouveauté en plein milieu de compétition, se jouera sous la forme de matchs aller-retour afin de déterminer les équipes présentes en phase finale.

Parmi les 16 équipes qualifiées en barrages, les huit mieux classées (de la 9e à la 16e place du classement) auront l'avantage de recevoir au retour les huit moins bien classées (de la 17e à 24e place). Les huit vainqueurs affronteront ensuite les équipes directement qualifiées lors de la phase finale, les autres seront éliminées.

Un tirage au sort intégral et sans protection pour la phase finale

Dernier stade et dernière nouveauté : la présence d'un tirage au sort intégral pour la phase finale, qui est, elle, semblable au format actuel avec des huitièmes, quarts, demies en aller-retour et une finale sèche sur terrain neutre. Dans la formule actuelle, un tirage au sort est effectué pour les huitièmes, puis un nouveau pour les quarts et les demies.

Désormais, le tirage au sort intégral déterminera directement le tableau final. Donc chaque équipe pourra voir quels seront ses adversaires potentiels dans sa partie de tableau. Il y aura un système de tête de série : l'équipe première au classement ne pourra pas se retrouver dans la partie du deuxième, et ainsi de suite.

A noter que ce tirage ne bénéficiera d'aucune protection, comme c'est le cas aujourd'hui où deux équipes d'un même pays ne peuvent pas s'affronter. Ce sera désormais possible, tout comme retrouver un adversaire déjà rencontré en saison régulière. La seule exception sera géopolitique : un club ukrainien ne pourra croiser un club biélorusse par exemple.

Arsenal-PSG, Liverpool-Lille, Brest-Real... Les dates à retenir

19 septembre : Monaco-Barcelone

1er octobre : Arsenal-PSG

2 octobre : Lille-Real Madrid

26 novembre : Barcelone-Brest et Bayern-PSG

21 janvier : Liverpool-Lille

22 janvier : PSG-Manchester City

29 janvier : Brest-Real Madrid et Inter-Monaco