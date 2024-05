Ligue Europa : un triplé d'Ademola Lookman offre le sacre à l'Atalanta Bergame et prive le Bayer Leverkusen d'une saison sans-faute

Les supporters marseillais ne tombent pas des nues mais ils sont peut-être les seuls. L'Atalanta Bergame a conquis le premier trophée européen de son histoire, la Ligue Europa, aux dépens du Bayer Leverkusen (3-0), mercredi 22 mai à l'Aviva Stadium de Dublin (Irlande). Les Italiens, tombeurs de l'OM en demi-finales, ont déjoué les pronostics contre les invincibles Allemands, qui n'avaient perdu aucun de leurs 51 matchs disputés cette saison, toutes compétitions confondues. Une fabuleuse prouesse.

Empêchés, les joueurs de Xabi Alonso n'ont presque rien montré du visage qui a séduit l'Europe entière depuis le mois d'août 2023. Anesthésié par la pression italienne, incarnée par le Brésilien Ederson, une sangsue au milieu du terrain, le Bayer n'a été vraiment menaçant qu'une fois et le très offensif latéral Alejandro Grimaldo a tiré dans les gants du gardien Juan Musso (35e). Le pendant de l'Espagnol sur le côté droit, Jeremie Frimpong, s'est procuré une autre situation avant l'heure de jeu mais il n'a pas cadré sa tentative. Trop peu.

Ademola Lookman, le triplé du héros

Si l'on attendait un attaquant nigérian pour débloquer la rencontre, c'était plutôt Victor Boniface qu'Ademola Lookman. Mais le premier, en feu en début de saison, a débuté la rencontre sur le banc, d'où il a vu son compatriote marquer trois buts. Lookman a d'abord bondi devant Exequiel Palacios sur un centre de la droite de Davide Zappacosta (12e), avant de se faufiler dans l'axe de la défense et de déclencher un tir soudain pour doubler la mise (26e).

Alors que Leverkusen poussait plus fort, le Super Eagle de 26 ans a parachevé le triomphe de l'Atalanta d'un troisième but, pas plus vilain que les deux premiers. Déjà tourmenteur de Marseille et buteur au match retour, l'ancien attaquant de Leicester a imprimé son nom en haut de l'affiche en lettres capitales. Comme un symbole de son activité, il avait encore le ballon dans les pieds lorsque l'arbitre a donné le coup de sifflet final.

Les Bergamasques sortent de l'ombre de leurs deux voisins de Milan. Il s'agit de leur premier trophée depuis une Coupe d'Italie glanée en 1963. Le crédit en revient largement à l'entraîneur Gian Piero Gasperini qui conclut en apothéose, à 66 ans, sa huitième saison sur le banc de l'Atalanta.

Si le Bayern Leverkusen ne sera pas la première équipe de l'histoire du football à conclure une saison sans la moindre défaite, il lui reste un match pour enluminer un exercice déjà entré, quoi qu'il arrive, dans les annales. Les vainqueurs de la Bundesliga disputent la finale de la Coupe d'Allemagne contre Kaiserslautern, une équipe de deuxième division, samedi.