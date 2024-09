Ligue des champions : débuts réussis pour Brest, Paris et Monaco, Mbappé déjà buteur, le carton du Bayern... Ce qu'il faut retenir de la première journée

Ça y est, la Ligue des champions a repris ses droits. Avec un nouveau format, certes, mais la C1 est bien de retour. Après 18 matchs répartis sur trois jours, la première journée s'est plutôt bien passée pour les clubs français. La seule vraie surprise est à mettre à l'actif de l'AS Monaco qui s'est offert le FC Barcelone (2-1), jeudi. Pour le reste, les favoris ont tenu leur rang, le Bayern en tête.

Un 3/4 prometteur pour les clubs français

Trois clubs français vainqueurs lors d'une même journée de phase de groupes de Ligue des champions, ça n'était plus arrivé depuis quatorze ans. Même si cette rentrée européenne a mal débuté, avec la défaite, mardi, de Lille chez le Sporting à Lisbonne (0-2), la tendance s'est totalement inversée. Le PSG a assumé son statut de favori face à Gérone (1-0) sans être particulièrement brillant, mercredi. On retiendra surtout les succès de Brest et Monaco.

L'équipe bretonne disputait le premier match de C1 de son histoire et a dominé assez logiquement le Sturm Graz (2-1) à Guingamp, son antre temporaire puisque Francis-Le Blé, son stade habituel, ne remplit pas les critères de l'UEFA. Jouer à plus de 100 km de ses terres n'a pas tué la fête. L'ambiance était un peu moins festive et plus feutrée à Monaco, où Michael Jordan a pu assister des tribunes à l'exploit de l'ASM contre le FC Barcelone (2-1), attendu comme un des favoris pour le titre cette saison. La soirée a rapidement tourné dans le bon sens pour le club du Rocher, qui a obtenu l'exclusion d'Eric Garcia dès la 10e minute. Maghnes Akliouche a ouvert le score (16e) et George Ilenikhena (71e) a répondu à l'égalisation du prodige Lamine Yamal (28e).

Mbappé se rapproche encore des meilleurs

Il lui aura fallu 46 minutes. Dès son premier match, Kylian Mbappé a ouvert son compteur en marquant son premier but en C1 avec le Real Madrid. Pas son but le plus dur, puisqu'il n'a eu qu'à pousser au fond l'offrande de Rodrygo, mais un but qui comptera dans sa carrière. A 25 ans, c'est son 49e en Ligue des champions, à une petite unité de Thierry Henry, qui le précède à la 8e place au classement des meilleurs buteurs de l'histoire.

Avec ce nouveau format plus propice aux gros scores et avec plus de matchs, Kylian Mbappé pourrait encore monter dans la hiérarchie : outre Henry, il pourrait dès cette année dépasser Thomas Müller (54 buts), voire Ruud van Nistelrooy (56). Le top 5, fermé par Raul (71), semble encore inatteignable.

Neuf buts et un record pour le Bayern Munich

9-2. Jamais une équipe n'avait inscrit autant de buts dans un match de Ligue des champions depuis que la compétition a pris ce nom en 1992. C'est ce qu'a réussi à faire le Bayern Munich en écrasant le Dinamo Zagreb mardi. Le club bavarois avait déjà infligé un 10-0 aux Chypriotes de l'Anorthosis Famagouste en 1983-1984, mais c'était en Coupe UEFA. C'est déjà lui qui avait laminé le FC Barcelone 8-2 en 2020.

Dans le détail, ça donne notamment un quadruplé d'Harry Kane, premier joueur à marquer trois penalties en un match de C1, et deux buts de Michael Olise, premier Français depuis Thierry Henry en 1997 à marquer un doublé pour ses débuts en Ligue des champions. Bref, qui d'autre que le Bayern Munich pour un tel feu d'artifice ?