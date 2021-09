Ligue Europa : cette fois, l'AS Monaco a bien lancé sa saison

"J'espère que la victoire va nous aider", déclarait Niko Kovac après la courte victoire contre Sturm Graz, le 16 septembre. Force est de constater que le technicien croate a vu juste : depuis la récéption des Autrichiens, l'ASM n'a plus perdu et semble avoir lancé sa saison. Illustration avec ce bon nul décroché sur le terrain de la Real Sociedad (1-1).

Ce n'était pas gagné pour des Monégasques amorphes en août. Eliminés précocement de la Ligue des chamions par le Shakhtar Donetsk, corrigés par Lens et frustrés par Lorient, les joueurs du Rocher n'ont pas surfé sur la dynamique d'une saison précédente achevée à la 3e place. Mais la première coupure européenne a eu le mérite de redonner confiance à Monaco. Jugez plutôt : Djibril Sidibé et ses coéquipiers ont ramené un bon point de Nice (2-2), avant de livrer des prestations cohérentes à défaut d'être brillantes face à Saint-Etienne puis à Clermont (3-1 à chaque fois).





Nos Rouge et Blanc obtiennent un bon point en terre ibérique face à une équipe de la Real Sociedad hargneuse.



⌁ #REALASM pic.twitter.com/esvsG4V2Rq — AS Monaco (@AS_Monaco) September 30, 2021

Ce soir, les Rouges et Blancs n'ont pas non plus crevé l'écran à Saint-Sébastien. Mais leur capacité à résister et se montrer efficace en terrain hostile leur a permis de tenir un nul honorable. La performance est d'autant plus satisfaisante que la Real Sociedad, 2e de Liga, n'a perdu qu'une seule fois cette saison, à Barcelone.

La pression exercée par les Basques a fait souffrir les Monégasques, mais la défense si poreuse depuis le début de saison (un seul clean-sheet) a tenu la baraque. Même dans une fin de match électrique dans un Anoeta en fusion, Monaco n'a pas paniqué. En difficulté depuis le début de la saison, le gardien Alexander Nübel a rassuré les siens.

Un parcours qui rappelle la saison passée

Symbole du mental affiché par la jeune garde asémiste - excepté Sidibé, la moyenne d'âge était de 22 ans au coup d'envoi -, Axel Disasi a ouvert le score sur un corner (16e). Diablement efficace, Monaco a ensuite fait le dos-rond. Oui, l'ASM a encaissé un but, par Mikel Merino sur corner (53e). D'accord, les Azuréens ont été proches de craquer, dominés en termes de tirs et de possession. Mais dans le caractère comme dans la gestion technique des événements, ils ont affiché des vertus confirmant l'embellie entrevue ces dernières semaines.

Surtout, le cheminement rappelle celui observé la saison passée. Après un début d'exercice relativement compliqué (3 victoires en 8 matches), les Monégasques avaient accéléré au coeur de l'automne, pour terminer sur le podium après avoir longtemps entretenu le fol espoir d'un sacre. De là à imaginer que cette série de résultats positifs constitue un acte fondateur pour l'ASM, il n'y a qu'un pas.