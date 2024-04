Direct Benfica-OM : première alerte dans le camp marseillais... Suivez et commentez le quart de finale aller de Ligue Europa

Une soirée européenne pour retrouver de l'allant. L'Olympique de Marseille se déplace à Lisbonne, jeudi 11 avril, pour le match aller du quart de finale qui l'oppose au Benfica, champion du Portugal en titre. Les Marseillais restent sur une défaite à Lille (3-1) qui les relègue à dix points des Nordistes et des places qualificatives à la Ligue des champions. Mais les rêves de titre européen demeurent intacts dans la cité phocéenne, et ils passent par un bon résultat à l'"Estadio da Luz".

Série noire pour l'OM

Rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, sauf à l'Olympique de Marseille. Le club phocéen ne fait pas dans la demi-mesure, jusque dans ses résultats : après cinq victoires d'affilée faisant suite à l'arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc, les Olympiens viennent d'enchaîner quatre défaites de rang. Un retour à la réalité brutal, qui a éliminé le club de la course à la Ligue des champions via le championnat (8e à 10 points de Lille, 4e). Mais l'OM reste en course en Ligue Europa, et doit profiter de cette soirée européenne pour se remettre les idées en place et se rapprocher du dernier carré.

Une attaque dépendante d'Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang n'a plus ses jambes de 20 ans, mais le Gabonais a de beaux restes. Meilleur buteur de la Ligue Europa (9 buts en 9 apparitions), il a porté l'OM lors des tours précédents contre le Shakhtar Donetsk et Villarreal. "PEA" incarnait la réussite offensive des débuts sous Jean-Luis Gasset (les Marseillais avaient inscrit 18 buts en 5 matchs), mais ces derniers n'ont fait trembler les filets qu'une fois (grâce à Aubameyang, encore) sur les trois dernières rencontres.

Dernière chance aussi pour le Benfica

La semaine passée, le club lisboète a tout perdu, ou presque. Ses espoirs en coupe nationale d'abord, mardi 2 avril, en demi-finale contre le Sporting Portugal (2-2 après une défaite 2-1 au match aller). Puis ses chances de titre, samedi dernier, face à son rival lisboète encore (défaite 2-1). Repoussé à quatre longueurs en championnat, avec un match de plus à jouer pour le Sporting, le Benfica n'a plus que la Ligue Europa pour espérer un trophée cette saison, comme l'OM.