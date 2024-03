Ligue 1 : "C'est la personne qui nous fait bien jouer", comment Aubameyang a conquis Gasset et l'OM

Ce n'était pas le Mistral qui soufflait sur le Vieux-Port lors de l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, à l’été 2023 à l’Olympique de Marseille, mais un léger vent de scepticisme. A 34 ans, le Gabonais avait alors la lourde tâche de remplacer Alexis Sanchez, qui avait fait chavirer le cœur du Vélodrome. La mise en route a été longue, mais l’attaquant a retrouvé des standards élevés, avec 23 buts marqués et neuf passes décisives cette saison avant la rencontre face à Rennes dimanche 17 mars.

Alexis Sanchez n’est peut-être pas encore totalement oublié, mais Pierre-Emerick Aubameyang l’a dépassé, dans les statistiques du moins, puisque le Chilien, parti à l'Inter Milan, avait inscrit "seulement" 18 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. Encore discret après dix journées de championnat, l'attaquant a marqué son premier but face au Havre le 8 octobre. "Ce but, c’était fort, mais je ne me contente pas des choses actuelles. Je sais que je pourrais être à beaucoup plus de buts. J’ai toujours envie de faire mieux, je sais que je suis capable de faire beaucoup mieux", reconnaissait le joueur, au micro de Prime Vidéo. Chose promise, chose due.

30. En ouvrant le score face au Shakhtar, Pierre-Emerick Aubameyang a égalé Radamel Falcao (30) comme meilleur buteur de la Ligue Europa depuis sa refonte en 2009/10. Goleador. #UEL pic.twitter.com/RoJfjotGHS — OptaJean (@OptaJean) February 15, 2024

L’ancien joueur d’Arsenal, de Dortmund ou de Barcelone, n’en finit plus de marquer. Depuis un mois, le rythme est devenu carrément frénétique : un but contre le Shakhtar Donetsk, un doublé contre Montpellier, un but encore face à Clermont puis deux nouveaux doublés coup sur coup contre Villarreal et Nantes. La machine qui semblait un peu rouillée, fonctionne désormais à plein régime.

"LE joueur" de l'effectif

C’est un triplé contre l’Ajax, le 1er décembre dernier, qui a relancé l’attaquant. Mis en confiance par ses entraîneurs successifs, surtout Gennaro Gattuso puis Jean-Louis Gasset, Pierre-Emerick Aubameyang a presque sauvé les meubles à lui tout seul. Presque, parce qu’il n’est pas parvenu à sortir son équipe du marasme général dans lequel l’OM s’est noyé début 2024, et qui a mené au licenciement de l'Italien. Mais depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, l’attaquant est sur un nuage et fait preuve d'une belle régularité.

Difficile de dire si "PEA" est le "grand attaquant" que l’OM attend depuis des années, tant ce superlatif est désormais entouré d’une sorte de malédiction du côté de la Canebière (après Benedetto, Mitroglou, Milik…). Mais "'Auba' c'est LE joueur. Dans toutes les équipes, il y a LE joueur. Vous le mettez là où il aime être et après vous construisez l'équipe autour, résumait Gasset après la victoire face à Nantes (2-0) le 10 mars. C'est la personne qui nous fait bien jouer, qui marque les buts et qui revient travailler s'il le faut. C'est la générosité même. Je le répète, c'est LE joueur de l'effectif."

Le joueur de l’effectif qui doit être mis dans de bonnes conditions : Jean-Louis Gasset l’a bien compris, Gennaro Gattuso avant lui aussi, puisque les deux entraîneurs avaient abandonné l’attaque à deux pointes de Marcelino. Pierre-Emerick Aubameyang est systématiquement titularisé tout seul devant, avec Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Amine Harit ou encore Azzedine Ounahi en soutien.

Jean-Louis Gasset a grandement contribué à redonner confiance à Pierre-Emerick Aubameyang. Moins avec des mots qu'en le mettant dans ses conditions idéales sur le terrain : "Il fallait juste le caler où il aime être. (...) Là, c'est la connaissance du joueur, je le connais depuis longtemps. (...) Avec des joueurs comme ça, il y a moins besoin de parler qu'avec un jeune joueur. (...) En une séance de travail, il a vu que je le connaissais par cœur."

🔥⚪🔵 Jean-Louis Gasset explique comment il a relancé Aubameyang :



🗣 "En une séance de travail, il a vu que je le connaissais par cœur". pic.twitter.com/SME8ZoFKB9 — RMC Sport (@RMCsport) March 6, 2024

Avec en ligne de mire les 32 buts toutes compétitions confondues de Didier Drogba, meilleur buteur olympien au XXIe siècle sur sa seule saison avec l’OM 2003-2004 ? Contrairement à l'Ivoirien, Pierre-Emerick Aubameyang, 34 ans, a signé pour trois saisons à l’OM. Trois fois plus de chance de le battre.