PSG-Juventus : sous les projecteurs, Christophe Galtier a réussi son premier test en Ligue des champions

Après n’avoir pas mâché ses mots en conférence de presse lundi, provoquant une vive polémique sur l’empreinte carbone du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a passé une bonne partie du match remporté par son équipe contre la Juventus Turin, mardi 6 septembre, au Parc des Princes (2-1), à bien mâcher son chewing-gum. La traduction d’une forme de pression ressentie par Galtier, non pas pour ses propos sur le "char à voile", mais davantage parce qu’il passait son premier vrai test sur le banc d’entraîneur du PSG.

Galtier n’a pas manqué sa rentrée des classes en Coupe d'Europe, aux côtés de ses protégés. La marche était haute pourtant pour celui qui n’avait connu jusque-là qu’une campagne de C1 avec Lille (zéro victoire en six sorties). Après avoir (presque) parfaitement débuté son mandat au PSG, avec six victoires et 27 buts inscrits en sept matchs, se présentait donc la Ligue des champions, objectif absolu du club de la capitale.

Une formule à peaufiner

Face à une Juventus que le PSG n'avait jamais battue et contre Massimiliano Allegri, son homologue très expérimenté (95 matchs dirigés en C1, deux finales en 2015 et 2017), Christophe Galtier a trouvé une formule qu’il doit encore peaufiner. Le PSG sait enclencher le mode rouleau compresseur, même en Ligue des champions, comme en première période mardi soir, au cours de laquelle les Turinois n'ont pas vu le jour.

Le système à trois défenseurs et à deux pistons, qu'il a éprouvé en Ligue 1, permet à la "MNM" (Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi) de s’exprimer au mieux. Leur proximité sur le terrain et leur entente ont encore été remarquées contre la Vieille Dame, même si Messi a semblé un cran en-dessous de ses deux coéquipiers. "Je suis très satisfait de ce qu’a produit l’équipe, dans la manière de combiner et d’attaquer", a réagi Galtier en conférence de presse après le match.

Un système énergivore

Oublié le "penaltygate" du début de saison, Neymar et Mbappé sont inspirés et Galtier semble avoir réalisé l’exploit de convaincre ses joueurs offensifs de courir pour défendre. Le système permet également à Nuno Mendes et Achraf Hakimi, passeur hier, de dévorer les espaces sur les côtés. Au milieu, "Verratti et Vitinha sont bien connectés. C’est une paire qui me donne extrêmement satisfaction", a assuré Galtier.

Mais son équipe apparaît encore largement perfectible. L'activité incessante du coach dans sa zone technique traduit d'ailleurs une recherche permanente d'ajustement. Christophe Galtier a reconnu une faiblesse dans son dispositif tactique : "Dans ce système-là, c’est dur physiquement. Quand il y a un peu moins de gaz, ou un replacement plus compliqué, ça peut nous mettre en difficulté du point de vue défensif. (...) On a un jeu très dynamique, porté vers l'avant. Mais il aurait fallu mieux maîtriser les moments difficiles, plus mettre le pied sur le ballon."

Kylian Mbappé discute avec Christophe Galtier lors du match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin au Parc des Princes, le 6 septembre (FRANCK FIFE / AFP)

Le coach parisien n'est pas le seul à avoir identifié des axes de progression. "Même s'il y a la victoire, il reste beaucoup de choses à améliorer (...). On doit gérer nos temps faibles, qui ne doivent pas être trop faibles. Ça reste le début de saison, on va continuer à travailler", a reconnu Kylian Mbappé au micro de Canal+.

"Gagner dans la difficulté permet de faire grandir le groupe"

La saison sera longue, bouleversée par la Coupe du monde en novembre-décembre, et le PSG devra jouer sur plusieurs tableaux. La gestion de l'effectif et des organismes sera primordiale pour continuer à utiliser ce système à trois défenseurs. Le technicien français l'a souligné en souhaitant trouver une "nouvelle paire au milieu", pour faire souffler Vitinha et Verratti.

Reste que le PSG s’est imposé face à la Juve, comme Paris a déjà su le faire par le passé lors des phases de groupes contre des grandes écuries européennes. Il y a un peu moins d’un an, le club de la capitale avait ainsi battu à domicile Manchester City (2-0). Mais sans réellement convaincre et en se cherchant une identité offensive. Cette dernière, le PSG de Galtier semble déjà l’avoir trouvée en ce début de saison.

Il reste du temps à Paris, comme l’a affirmé Mbappé au micro de Canal+, pour "continuer à travailler". Ce type de matchs, avec les trous d’air rencontrés par le PSG, permet également à Galtier d’identifier tôt dans la saison les ingrédients qui manquent pour trouver la formule parfaite. "Gagner dans la difficulté permet de faire grandir le groupe", a lancé l’entraîneur parisien lors d’une conférence de presse qu’il avait débuté en qualifiant de "mauvais goût" sa blague sur le char à voile. Son seul faux pas depuis son arrivée au PSG.