Ligue 1 : Mbappé, Neymar... au PSG, la délicate gestion des égos

Le début de saison était pourtant presque parfait pour le Paris Saint-Germain. Après deux journées, les Parisiens ont fait tremblé les fillets à dix reprises et pris confortablement possession de leur fauteuil de leader, portés par un duo Messi-Neymar au sommet de son art et un jeu collectif abouti. Ils s'avancent donc aussi confiants que séduisants pour affronter le LOSC dans son antre, ce dimanche 21 août.

Mais chassez le naturel, il revient au galop. Ce choc est aussi l'occasion de voir comment le groupe a digéré les tensions aperçues lors de la dernière journée entre deux de ses cadres.

"Aucun malaise"

Cette fois, le trouble-fête n'est autre que Kylian Mbappé. Boudeur, sur le terrain, pour son premier match de la saison, face à Montpellier, l'attaquant français s'est même montré agacé au moment de voir Neymar prendre possession du ballon et tirer le pénalty récolté face aux Héraultais.

Dans la semaine, Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, a tenté de dédramatiser ce "pénaltygate" : "il n'y a aucun malaise. On s'est évidemment rapidement vu le lendemain pour aplanir tout ça, dire ce qu'on avait à se dire entre nous. C'est pour ça qu'il n'y a aucun malaise. Cet épiphénomène du match face à Montpellier a disparu très rapidement, c'est-à-dire dès le lendemain lors de notre séance de décrassage". Luis Campos, le conseiller sportif, a même réuni les deux stars dimanche 14 aout après l’entraînement au camp des Loges.

Lors de ses débuts dans le club de la capitale il y a cinq ans, Kylian Mbappé ne jurait que par Neymar et voulait même l'aider à remporter le Ballon d'Or. Aujourd'hui, l'attaquant français est devenu une super star planétaire et le chef de file du PSG. Parmi les nombreuses rumeurs entourant la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG en mai dernier, sa future influence sur les choix sportifs du club et la direction sportive avait été évoquée. Forcément, un élément qui peut créer des crispations au sein du vestiaire parisien.

"Un vrai trio"

Pour l'heure, son attitude montre qu'il est pleinement concerné par le projet, selon le milieu de terrain italien du PSG, Marco Verratti, qui veut déminer toute polémique : " C'est un joueur qui veut toujours bien faire. Je pense qu'avec le penalty raté, il boudait un peu mais c'est normal".

"C'est un grand joueur, il veut toujours faire la différence. Ça fait même plaisir quand il est énervé parce que ça veut dire qu'il tient beaucoup à cette équipe, qu'il veut bien faire et veut faire la différence". Marco Verratti, milieu au Paris Saint-Germain franceinfo

En prenant les rênes du PSG, cette saison, Christophe Galtier savait où il posait ses valises. Le vestiaire parisien n'est pas réputé pour son humilité. Et la grande forme du duo Messi et Neymar fait un peu d'ombre à Kylian Mbappé. Mais l'entraîneur du PSG est très clair, l'un ne va pas sans les autres et a tenu à rassurer quant à la complémentarité et l'efficacité de son trio d'attaque Messi, Mbappé, Neymar.

"Ce sont des joueurs qui se recherchent constamment à l'entraînement, dans les évolutions, dans nos transitions, dans notre jeu. À mes yeux, c'est un vrai trio et non pas une paire", souligne l'ex-entraineur de Nice. "Et 's'il est facile d'intégrer Kylian Mbappé ?' Ah oui c'est facile d'intégrer Kylian oui", lâchait-il d'ailleus en souriant en fin de conférence de presse avant le match face à Lille.