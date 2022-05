Kylian Mbappé au PSG : une décision prise "la semaine dernière", l'envie de "rester en France"... Ce qu'on doit retenir de la conférence de presse de l'attaquant

"C'est un grand jour pour l'histoire du PSG." C'est par ces mots que le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a lancé la conférence de presse, lundi 23 mai, après la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025. "Ce choix est un signe très fort : nous gardons le meilleur joueur du monde", a poursuivi le dirigeant qatarien, qui a répété plusieurs fois ce compliment pendant les 15 minutes de l'intervention. Retour sur les points à retenir de cette conférence de presse.

Sur sa décision de rester au PSG

"J'ai pris ma décision la semaine dernière. Je ne l'ai pas annoncée à mes coéquipiers car le club ne voulait pas. Il voulait que ce soit une surprise pour tout le monde", a déclaré le joueur, très à l'aise devant les caméras, en costume, au côté de son président.

Mais sa décision, longtemps incertaine du fait des hésitations du Français en faveur du Real Madrid, aurait pu pencher de l'autre côté de la balance. L'international français a mis les choses au clair, d'entrée : "Tout le monde sait que l'année dernière je voulais partir et j'étais persuadé que c'était une bonne chose pour moi. Mais les années se suivent et ne se ressemblent pas."

Kylian Mbappé a également évoqué un facteur d'importance dans sa décision de rester à Paris : la France. Il a développé : "C'est un pays que j'aime, je veux vivre ici et revenir quand j'aurai terminé ma carrière. Je pense que mon histoire n'est pas finie ici, sur les plans sportif et individuel." Le président de la République, Emmanuel Macron, a eu une certaine influence sur sa décision, comme l'a expliqué le joueur aux médias quelques minutes après la conférence de presse : "On a échangé pas mal de fois. On va dire que c'étaient des bons conseils. Il voulait que je reste, ça fait partie des négociations".

La présence de Messi et Neymar a-t-elle joué ? A cette question d'un journaliste sud-américain, le numéro 9 a répondu avec un sourire : "Jouer avec des grands joueurs, c'est ce que j'ai toujours voulu. On a eu une année difficile mais je pense que la qualité des deux joueurs n'est plus à prouver. On a parlé un peu [du transfert] et ils m'ont dit que, quelle que soit ma décision, il la respecterait."

Sur les réactions à Madrid

Si Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain, les supporters et les dirigeants du Real Madrid font grise mine. L'international français a tenu à les saluer : "Ils m'ont toujours accepté comme l'un des leurs alors que je n'ai jamais porté leur maillot. Enfin si, à 14 ans, une semaine (rires). J'en suis reconnaissant."

"J'espère qu'ils comprendront le fait que j'ai décidé de rester dans mon pays." Kylian Mbappé, attaquant du PSG lors d'une conférence de presse

Le joueur a aussi évoqué ses échanges récents avec le président des Merengues, pour lui annoncer sa décision : "J'ai appelé le président Florentino Perez car j'ai beaucoup de respect pour lui et son club. Ils ont tout fait pour moi, pour faciliter mon arrivée et me rendre le plus heureux possible. En homme respectueux j'ai préféré l'appeler." Ira-t-il tout de même un jour jouer pour la Maison Blanche ? "Dans le foot, il y a une vérité, c'est regarder devant moi, pas trop loin. Un an en arrière, je ne pensais pas être ici devant vous. Aujourd'hui, je signe un nouveau contrat et je regarde vers l'avant, vers ce nouveau projet, cette nouvelle ère." "Je ne sais pas où je serai dans trois ans", a-t-il ajouté.

Sur les garanties sportives du PSG

Parmi les nombreuses rumeurs entourant la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG, la future importance du joueur sur les choix sportifs du club et la direction sportive a été évoquée. L'intéressé a rappelé son statut : "Je reste un joueur de foot. Je suis ancré dans un collectif, peu importe les statuts dans l'effectif. Je n'irai pas au-delà de ma fonction. J'aime le foot, j'adore parler de foot, mais je n'irai jamais au-delà."

Nasser Al-Khelaïfi a lui aussi tenu à répondre à ces allégations : "Depuis le jour où j'ai rencontré la famille de Kylian, on parle football, sportif. On veut gagner des trophées. On en a gagné pas mal, mais on veut en gagner plus. C'est le même objectif sportif qui est important pour tous les joueurs. Kylian n'a jamais demandé quoi que ce soit. Il veut juste gagner comme nous. Nous, on investit dans le joueur pour qu'il gagne avec nous. On a un joueur magnifique, on a gardé le meilleur joueur du monde. On a construit quelque chose de très fort entre nous."

La superstar pourrait-elle devenir capitaine ? Le joueur nie en bloc : "On a déjà un capitaine [Marquinhos], je n'ai pas envie de lui couper la tête, il fait partie de notre projet." Et Mbappé d'ajouter : "Je pense avoir plus de maturité, les responsabilités, ça s'acquiert sur le terrain. J'ai réussi à avoir le respect de mes partenaires sur le terrain. On n'a pas besoin d'avoir des responsabilités pour être investi dans le projet."

Sur ses droits à l'image

C'est un détail qui a eu son importance ces dernières semaines pour Kylian Mbappé : ses droits à l'image. L'attaquant ironise sur le sujet, évoquant la polémique née de son refus de faire la promotion de certains sponsors des Bleus : "Avant le rassemblement de mars [avec l'équipe de France], personne n'a fait d'article sur les droits à l'image, pas même une brève." Le joueur assure que "ce quiproquo, on va régler très vite : on a un pays à faire gagner"."

"Je veux gérer ma carrière comme je l'entends. Je ne veux pas révolutionner le football, ce n'est pas mon combat." Kylian Mbappé lors d'une conférence de presse

En outre, la question du contrat mirobolant est venu aux oreilles du président parisien. Celui-ci a rappelé la politique du PSG à ce sujet, sans entrer dans les détails : "On n'a jamais annoncé les chiffres. Ce n'était pas l'important, l'investissement. C'est un choix sportif, pas pour l'argent."