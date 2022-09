Ligue des champions : après PSG-Juventus, Christophe Galtier "regrette" sa "blague de mauvaise qualité" sur les chars à voile

Après la blague, l'heure des explications pour Christophe Galtier. Dans la foulée de la victoire de son équipe contre la Juventus Turin (2-1) en Ligue des champions, mardi 6 septembre, le technicien parisien a répondu aux critiques provoquées par sa plaisanterie concernant l'utilisation de "chars à voile" comme moyen de transport du Paris Saint-Germain.

"Je la regrette. Ce n'était pas le moment. Cette blague est de mauvais goût", a-t-il reconnu au micro de Canal+, dans une forme de mea culpa, avant de préciser son rapport à l'écologie. "Croyez-moi que je suis concerné sur les problèmes de climat, de notre planète, je sais la responsabilité que nous avons, a-t-il poursuivi. J'ai beaucoup entendu dans la journée que nous étions hors-sol, c'est faux. De là à nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas… J'ai des joueurs sérieux, on est un club qui fait attention. On s'est déplacé à Lille, on a fait 2h45 de bus dans la journée, 2h45 de bus au retour. On est conscient des enjeux qu'il y a sur le plan climatique."

"Je les regrette (...) c'était une blague de mauvaise qualité !"



Christophe #Galtier réagit à la polémique suite à ses propos en conférence de presse #PSGJUV | #UCL pic.twitter.com/QhLZCfdgGQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 6, 2022

"Je n'ai pas à présenter des excuses", a toutefois précisé l'entraîneur de 56 ans à son arrivée en conférence de presse. S'il ne cache pas ses regrets, Christophe Galtier pointe également du doigt la proportion prise par sa plaisanterie, et le rapport à l'humour. "Je crois qu'en France, l'humour a du mal à... Ce n'est plus possible de faire de l'humour. Même si ma blague n'était pas top, et je l'ai su rapidement en rentrant à la maison." Le PSG aura globalement réussi sa soirée sportivement en dominant la Juve (2-1), s'évitant ainsi un premier rendez-vous européen manqué sur et en dehors des terrains.