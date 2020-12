PSG-Basaksehir : deux équipes unies contre le racisme

Genoux à terre et poings serrés vers le ciel. Mercredi 9 décembre, les joueurs et les arbitres du match de Ligue des champions entre le Paris-Saint-Germain et le club turc de Basaksehir Istanbul s’unissent contre le racisme par un geste symbolique devenu un étendard du mouvement Black Lives Matter.

Dans les tribunes vides du Parc des Princes, les banderoles pour dire non aux discriminations s’affichent en grand tout comme les mots de soutien à Pierre Achille Webo, l’entraîneur adjoint du club turc, désigné la veille par "le Noir" par le quatrième arbitre. Une description qui a provoqué l’indignation et la colère des deux équipes avant l’interruption de la rencontre dès la 13e minute de jeu. Mercredi soir, l’ensemble du corps arbitral avait été changé par l’UEFA. Sur le plan sportif, Paris a gagné 5-1.

