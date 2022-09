Ligue des champions : une procédure disciplinaire ouverte contre l'OM et l'Eintracht Francfort après les incidents en tribunes

Les deux clubs vont devoir s'expliquer sur les débordements de leurs supporters, qui se sont notamment lancés des projectiles et des fumigènes en tribunes.

L'UEFA se penche sur les débordements du Vélodrome. L'instance européenne a ouvert une procédure disciplinaire, mercredi 14 septembre, contre l'Olympique de Marseille et l'Eintracht Francfort. Le match entre les deux équipes, remporté par les Allemands (1-0) mardi soir, a été marqué par de multiples incidents entre les supporters.

Les deux clubs devront ainsi répondre de "jets de projectiles" et d'"allumage de fumigènes", des charges auxquelles s'ajoutent notamment l'usage de lasers et les "troubles" causés par les supporters marseillais, ainsi que des "dégradations" et "comportements racistes" côté francfortois. "Les instances disciplinaires de l'UEFA statueront en temps utile", précise l'organisation européenne, qui a ouvert une procédure similaire la semaine dernière après les affrontements entre supporters lors de Nice-Cologne en Ligue Europa conférence.

L'OM sous la menace d'un huis-clos

Mardi soir à Marseille, un supporter allemand a été blessé par un tir de fumigène dans les tribunes et 17 personnes ont été interpellées en marge de la rencontre, selon la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, à l'intérieur du stade, "des supporters allemands se sont livrés à des saluts nazis dans la tribune visiteurs", a indiqué la préfecture de police, précisant qu'un signalement avait été effectué à l'UEFA.

De son côté, l'OM a reconnu mercredi dans un communiqué "des jets de fumigènes et d'engins pyrotechniques dans le secteur nord-ouest du stade", disant "regretter" les "actes irresponsables de quelques individus" malgré un travail en amont avec les autorités et les "groupes de supporters". L'OM est sous le coup d’un huis clos avec sursis pour usage d’engins pyrotechniques depuis la demi-finale retour de Ligue Europa conférence contre Feyenoord, au printemps dernier.