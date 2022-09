Marseille-Francfort : impuissant, l’OM subit une deuxième défaite d’affilée en Ligue des champions

La phase de groupes de la Ligue des champions ne fait que commencer, mais les affaires de l’Olympique de Marseille s’annoncent déjà compliquées. Le club phocéen occupe la dernière place du groupe D, avec deux défaites en deux matchs, après son revers, mardi 13 septembre, face à l’Eintracht Francfort (0-1) au Vélodrome. Ce dernier a retrouvé les joies de la C1 à guichets fermés pour la première fois depuis onze ans. Mais les 62 000 supporters marseillais auront des regrets car seul Jesper Lindström a marqué ce soir (43e), pour le club allemand.

Pourtant, le public marseillais a cru à un retour, dans les trente dernières minutes. Les situations se sont multipliées, conséquence des entrées très remuantes d’Amine Harit et Cengiz Under à l’heure de jeu à la place des décevants Gerson et Dimitri Payet. Mais Jonathan Clauss (60e) et Valentin Rongier (66e) ont buté sur Kevin Trapp, l’ancien gardien du Paris Saint-Germain désormais à Francfort. Luis Suarez a ensuite totalement manqué sa reprise alors qu’il était seul au point de penalty (71e) avant de faire passer un dernier frisson au Vélodrome, sa frappe étant contrée par un joueur allemand (90+3e).

Le constat, à l’issue de cette défaite, est finalement le même qu’il y a une semaine au sortir de la désillusion vécue à Londres contre Tottenham (0-2) : les Marseillais ont démarré le match avec des intentions, du rythme et de l’agressivité, mais se sont montrés trop peu dangereux. Et quand ce fut le cas, Alexis Sanchez, dont l’absence s’était fait remarquer face aux Spurs, a gâché les deux seules occasions marseillaises de la première période (12e, 23e).

Pau Lopez maintient l'OM en vie

C’est logiquement que les Marseillais sont rentrés à la mi-temps sous les sifflets du Vélodrome. Un peu moins avec un but de retard. Car les Allemands de Francfort, vainqueurs de la dernière édition de la Ligue Europa, ont surtout fait preuve de solidité défensive sans se montrer transcendant offensivement. Alors que l'Eintracht n'avait quasiment rien fait de son premier acte, Jesper Lindström a ainsi profité d’une double erreur, d’Éric Bailly puis de Rongier, pour tromper Pau Lopez (43e) juste avant la pause.

Quand les joueurs de l’OM sont revenus la tête dans le seau des vestiaires, les joueurs de l’Eintracht n’ont pas su doubler la mise malgré les situations pour Ansgar Knauff (57e) et Lindström (58e). Et quand les Marseillais se sont découverts pour tenter d’égaliser coûte que coûte, c’est Pau Lopez qui a maintenu l’OM en vie, en détournant les tentatives de Lindström (54e), du très en vue Randal Kolo Muani (75e) et de Daichi Kamada (81e).

55% - Seuls le Celtic (58%) et Anderlecht (58%) affichent un pourcentage de défaites supérieur à celui de Marseille (55% - 41/75) parmi les équipes à plus de 50 matches en Ligue des Champions. Routine. https://t.co/qeMB8pmVlK — OptaJean (@OptaJean) September 13, 2022

Confiant après son bon match à Tottenham la semaine dernière malgré la défaite, et son très bon début de saison en Ligue 1, l’OM fait sûrement les frais de son inexpérience à ce niveau. Et ce alors même que Francfort ne réalise pas un très bon début de saison. Le club marseillais paie également un manque de créativité dans les trente derniers mètres adverses face à un bloc défensif bien en place.

L'OM déjà dans l'urgence

Alors que le comportement des supporters allemands et marseillais, cinq jours après les incidents à Nice impliquant des fidèles de Cologne, était scruté de près avec une présence policière accrue autour du Vélodrome, c’est finalement le terrain qui inquiète davantage à l’issue de ces deux premiers matchs de C1 de l’OM. Le club phocéen vient d’enchaîner une seizième défaite sur ses dix-sept derniers matchs de Ligue des champions.

Il occupe désormais la dernière place du groupe D, avec trois points de retard sur Tottenham et Francfort, deux équipes contre lesquelles il vient de s’incliner. Marseille et le Vélodrome retrouveront l’Europe à l’issue de la trêve internationale, début octobre face au Sporting CP, premier du groupe avec deux victoires en deux matchs. En cas de succès, l’OM pourra croire à une qualification pour les huitièmes de finale avec trois matchs restants à jouer. Mais il y a déjà urgence.